دو میلیون نفر در کانون های فرهنگی و هنری مساجد فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علی محمد عظیمی در سفر یک روزه به استان قزوین به منظور بررسی و ارزیابی فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در مدت 13 سال از تشکیل این کانونها در کشور و در دوران سه دولت قبلی تنها دو هزار و 200 کانون در مساجد کشور شکل گرفت در حالی که در دولت های نهم و دهم این تعداد چهار برابر شد.

وی افزود: از سال 84 تاکنون هشت هزار و 884 کانون فرهنگی در مساجد کشور راه اندازی شده و بیش از دو میلیون نفر از جوانان و علاقمندان به فعالیتهای دینی و هنری در مساجد کشور تحت پوشش قرار گرفته اند.

عظیمی تصریح کرد: تعداد کانونهای مساجد با 400 درصد رشد چهار برابر شده که بیانگر توجه ویژه دولت به فعالیتهای دینی در مساجد است.

راه اندازی کانون فرهنگی در20 هزار مسجد کشور محقق می شود

دبیر کمیته حمایت از موسسات دینی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه که به تصویب مجلس رسیده در کنار هر چهار مسجد یک کانون فرهنگی و هنری تاسیس خواهد شد تا این فعالیتهای دینی رونق بیشتری پیدا کند.

وی یادآورشد: در حال حاضر82 هزار مسجد در کشور داریم که در برنامه پنجم کشور، 25 درصد مساجد حدود 20 هزار و 500 مسجد به کانون های فرهنگی و هنری مجهز خواهند شد.

عظیمی اضافه کرد: کانون های مساجد مردمی ترین و کم هزینه ترین نهادهای فرهنگی کشورند که به اصیل ترین قشر فرهنگی جامعه یعنی جوانان مسجدی بدون هیچ گرایش و وابستگی سیاسی خدمات فرهنگی ارائه می کنند.

مشاور دبیر اجرایی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در ادامه خاطرنشان کرد: در طول دولت نهم و ابتدای دولت دهم با افزایش ضریب نفوذ کانونها از دو هزار و200 واحد به هشت هزار و 884 واحد، 18 هزار و 400 نفر از جوانان در دوره های آموزشی و 520 هزار نفر در کلاس های اوقات فراغت شرکت کردند و آموزش یک هزار و500 زوج جوان مسجدی از دیگر فعالیت های صورت گرفته است.

عظیمی همچنین گفت: تاکنون 352 کانون تخصصی در مساجد راه اندازی شده و در 14 رشته مورد علاقه جوانان مانند سمعی و بصری، مهدویت، فعالیت می کنند و به استانها هم اجازه داده شده در این بخش اعتبارات بیشتری را هزینه کنند که با این کار برون سپاری فعالیت ها به کانون های ویژه محقق خواهد شد.

برنامه های قرآنی در روستاها توسعه می یابد

این مسئول شرکت 18 هزار و 400 نفر از اعضای کانونها در اردوهای اندیشه های آسمانی به مدت یک هفته در مشهد مقدس، اجرای طرح تلاوت نور در دو هزار و500 مسجد با تلاوت قرآن پس از اقامه نماز و راه اندازی356 خانه نور را از برنامه های توسعه فعالیت های قرآنی دانست و یادآورشد: توزیع 133 هزار جلد قرآن در مساجد، دایر کردن چهار هزار و 500 کتابخانه باز و دو هزار و777 کتابخانه مخزن دار در مساجد کشور از مهمترین کارهای انجام شده در این راستاست.

وی گفت: توسعه فعالیت های قرآنی در روستاهای کشور از اولویت های برنامه ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری

مساجد در سال آینده است و این کار با جدیت پیگیری خواهد شد که از مسئولان استانها انتظار داریم در این زمینه همکاری بیشتری کنند.