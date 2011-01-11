مشکل آب صنعتی شیروان باید تا خردادماه برطرف شود

ابوطالب شفقت در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شیروان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: هدف از این بازدید توسعه شهرک صنعتی و معرفی ظرفیت این شهر به سرمایه گذاران است.

وی اظهار داشت: تمام واحدهای صنعتی حاشیه شهرک باید جزو شهرک اعلام شوند و از ضوابط و مقررات آن پیروی کنند.



شفقت افزود: شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با هماهنگی و همکاری مدیریت شهرکهای صنعتی این استان تا خرداد ماه باید مشکل آب شهرک صنعتی شیروان برطرف کند تا هیچگونه دغدغه ای برای سرمایه گذاران ایجاد نشود.



استاندار خراسان شمالی بیان داشت: کسانی که در شهرک صنعتی زمین دریافت کرده اند در صورتی که کاری در راستای احداث واحد صنعتی و راه اندازی آن انجام نداده باشند، زمین از آنها بازپس گرفته و به صنعتگران واگذار می شود.



شفقت ضمن بازدید از چند واحد در حال ساخت در این شهرک بیان داشت: با حمایت از سرمایه گذاران چرخ صنعت در شهرستان شیروان شتاب بیشتری می گیرد.



وی خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی گفت: برای سرمایه گذاری در استان از بنگاههای بزرگ اقتصادی دعوت به عمل آورند.



ابوطالب شفقت اظهار داشت: بنگاههای بزرگ اقتصادی نظیر آستان قدس رضوی و بنیاد جانبازان با توجه به پتانسیل استان گزینه های خوبی هستند که باید مدیران استان روی آنها کار کنند.



وی با تاکید بر اینکه راه اندازی خوشه های صنعتی صنایع بزرگ در استان لازم است، بیان داشت: هم اکنون صنایعی همچون آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی در خراسان شمالی فعالیت دارند که باید خوشه های صنعتی این صنایع مادر در این استان ایجاد شود.



نماینده دولت در خراسان شمالی ایجاد صنایع کوچک را برای اشتغال افراد در این استان از مهمترین مزایای این کار برشمرد.



شفقت با بیان اینکه اولویت ایجاد خوشه‌ های صنعتی در خراسان شمالی با این واحدهای صنعتی بزرگ است، عنوان کرد: در صورت عدم استقبال این واحدها از سایر سرمایه ‌گذاران برای تاسیس خوشه ‌های صنعتی صنایع بزرگ استان دعوت می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در جریان این بازدید اظهار داشت: زمین این شهرک به مساحت 71 هکتار که 52 هکتار آن صنعتی است، احداث شده و دارای آب، برق، گاز و تلفن است.



محمدرضا باقری افزود: تاکنون با 43 واحد قرارداد منعقد شده است که هم اکنون 16 واحد صنعتی فعال و 13 واحد نیز در حال ساخت و ساز هستند.