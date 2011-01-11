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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

پیکر جان باختگان سانحه هوایی ارومیه در باغ رضوان آرام گرفت

پیکر جان باختگان سانحه هوایی ارومیه در باغ رضوان آرام گرفت

ارومیه - خبرگزاری مهر: پیکر 27 تن از 77 جان باخته سانحه هوایی بویینگ 727 ارومیه در باغ رضوان این شهرستان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این مراسم که با حضور گسترده مردم داغدار ارومیه و مسئولان برگزار شد پیکر 27 تن از جان باختگان این سانحه که اهل شهرستان ارومیه بودند پس از تشیع در باغ رضوان شهرستان ارومیه به خاک سپرده شد.

نماز میت این جان باختگان توسط حجت الاسلام سید علی اکبر قریشی نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری قرائت شد.

استاندار آذربایجان غربی و جمع زیادی از مسئولان استان برای ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان این سانحه در مراسم حضور داشتند.

پیکر 50 تن از جان باختگان این حادثه هوایی نیز پس از تشیع برای خاکسپاری به زادگاهشان در سایر شهرهای کشور منتقل شد.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ایر ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی ارومیه دچار سانحه شد و سقوط کرد.

در این سانحه هوایی 77 نفر کشته و 27 نفر مجروح شدند.

کد مطلب 1229788

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