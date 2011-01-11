مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده نهایی سینما بپردازد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغلامرضا موسوی رئیس شورای عالی تهیهکنندگان و توزیعکنندگان سینمای ایران ضمن اعلام مطلب فوق، آخرین مباحث مطرح در این شورا را اعلام داشت.
موسوی گفت: در آخرین نشست شورای عالی که با حضور نمایندگان تشکلهای عضو یعنی مجمع فیلمسازان، کانون تهیهکنندگان و انجمن تهیهکنندگان مستقل تشکیل شد، ابتدا سه تن از همکاران در سخنان پیش از دستور به بررسی مسائل روز سینمای کشور پرداختند.
وی ادامه داد: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نخستین دستور جلسه شورای عالی بود. در این نشست کار- گروه مسئول بررسی مسائل مالیاتی اعلام داشت که بر اساس دستور صریح سازمان امور مالیاتی کشور اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سینماهای کشور آغاز شده است. بر اساس قانون و از آنجا که این مالیات باید مستقیما از مصرفکننده نهایی که در سینما تماشاگراست، دریافت گردد. باید مراکزی که به تهیهکنندگان سینمای کشور خدمات یا کالا ارائه میکنند از منظورکردن آن در صورتحسابهای خود خودداری نمایند. بر اساس گزارش کار ـ گروه مالیاتی شورای عالی در حال حاضر بنیاد سینمایی فارابی، لابراتورها، استودیوهای صداگذاری و امثال آن در صورتحساب خود سه درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده منظور میکنند.
موسوی افزود: اکنون با توجه به اعلام سازمان امورمالیاتی به صاحبان و مالکان سینماها مبنی بر دریافت مالیات ارزش افزوده و پرداخت آن توسط مصرفکنندگان نهایی یعنی تماشاگران دریافت هرگونه مالیاتی از تهیهکنندگان غیرقانونی است و مسئولیت آن با مدیرانی است که چنین صورتحسابهایی به تهیهکنندگان سینمای ایران تحمیل میکنند. کار ـ گروه مالیاتی شورای عالی تاریخ اجرای این قانون را در سالنهای سینما از ابتدای مهرماه امسال اعلام کرد و به همین جهت اعلام داشت که کلیه مالیاتهای دریافت شده بر اساس قانون ارزش افزوده باید به تهیهکنندگان بازپرداخت شود.
موسوی افزود: در ادامه جلسه با توجه به دعوت قبلی از حقوقدانان مسلط به اساسنامههای تشکیلات صنفی و حضور در جلسه، مباحث مربوط به تدوین پیشنویس اساسنامه ادامه یافت. شورای عالی در این نشست ضمن بحث و مذاکره در مورد تدوین اساسنامهای جامع و کامل اعلام داشت که قصد دارد حسب اعلام مجمع عمومی خانه سینما، اساسنامه شورای عالی را در زمان مقرر به هیئت مدیره خانه سینما ارائه نماید. شورای عالی به عنوان تنها تشکیلات تهیه کنندگی عضو خانه سینما با تدوین اساسنامه و ارائه آن به هیات مدیره خانه سینما، نظر مجمع عمومی را اجرایی خواهد کرد.
وی بررسی مسائل تامین اجتماعی را آخرین دستور جلسه شورای عالی اعلام کرد و گفت: مسائل و مشکلات پیش آمده برای برخی از دفاتر تولید توسط سازمان تامین اجتماعی بررسی شد. بر اساس تحلیلهای اعضای شورای عالی ادامه این روند باعث میشود که دفاتر و سازمانهای تولید فیلم مجبور به تعطیلی دفاتر و ادامه فعالیت به صورت حقیقی شوند. پس از بحثهای متفاوت مقررشد در این زمینه اقدامات عاجل صورت پذیرد تا با ایجاد مشکلات جدید دردسری تازه برای تهیهکنندگان صاحب دفتر تولیدی ایجاد نشود. چرا که این امر بر پروسه تولید لطمات جدی وارد خواهد ساخت.
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