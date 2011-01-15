علیرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأثیرات مثبت ورود دین به عرصه وبلاگ نویسی، اظهار داشت: هر شخصی حق دارد برداشت خاص خود را از مذهب داشته باشد اما انتشار این برداشت شخصی الزاما نشان دهنده صحیح بودن آن نیست و از طرفی انتشار آن ممکن است باعث مشکلاتی شود.

مدیر سایتهای پارسیک و بلاگفا با اشاره به نظارتهایی که از سوی متولیان فرهنگی بر وبلاگها صورت می گیرد گفت: برخی وبلاگهای مذهبی به دلیل تندروی و یا داشتن ادبیات اختلاف افکنانه و انحرافی توسط نهادهای نظارتی فیلتر شدند . البته در کارگروه تعیین مصادیق نیز نمایندگانی از جمله از سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد وجود دارند که شاید این افراد بیشتر بتوانند در این زمینه فعال باشند.



وی با اشاره به قانون جرایم رایانه ای گفت: قانون جرایم رایانه ای بخش عمده آن شامل بحث محتوایی است که در اینترنت منتشر می شود و کاملا مشخص شده که چه محتوایی قانونی است یا خیر. افراد اعتقادات خود را در وبلاگ و یا محیط اینترنت مطرح می کنند که ممکن است درست یا نادرست باشد اما تا زمانی که در چارچوب قانون عمل کنند مشکلی نیست.

شیرازی افزود: خط قرمز قانون مشخص کننده است. اگر محتوای یک مطلب به حدی رسید که نادرستی آن قانون را نقض کند باید با آن برخورد شود اما تا قبل از آن مشکلی نیست و شاید اعتقاد نادرستی هم منتشر شود اما فکر می کنم فضای وب و وبلاگ فضای تعاملی است و اگر در یک وبلاگ مطلبی گفته می شود، وبلاگ دیگر جواب آن را خواهد داد و بهترین کار این است که این فضا تعاملی باقی بماند تا فضای حذفی را در پیش بگیریم.



این فعال حوزه اینترنت یادآور شد: اگر فضای تعاملی وجود داشته باشد فضا چالشی شده و خواننده با خواندن یک مطلب از یک وبلاگ، می تواند نقد آن را در وبلاگهای دیگر نیز ببیند و در این صورت خواننده بهتر می تواند فکر کند و به نتیجه برسد تا اینکه پاستوریزه مطالب عرضه شود.

وی به یکی دیگر از آسیبهای فضای وبلاگهای دینی در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه مدتی است خیلی از وبلاگهای دینی خود را بازنقش محتوای دینی کتابها و آثار مکتوب دیگر کرده اند و از کارکرد اصلی وبلاگ نویسی خارج شده اند. در فضای وبلاگ دینی نیازی نیست که آثار مکتوب را دیجیتال کنیم. چون کارکرد وبلاگ دینی و مذهبی فضایی برای تعامل، گفتگو و شناخت است نه انتشار محتوای یک کتاب.

شیرازی با اشاره به ورود حوزه علمیه و دیگر نهادهای دینی به فضای اینترنت و وبلاگ نویسی تأکید کرد: حوزه ها در این فضا کار می کنند و انتظار از آنها این است که جوابگوی سؤالات، شبهات و ابهامات باشند و وارد بحثهای داغ وبلاگهای دینی شوند.

وی وجه پاسخگویی و انتشار محتوای درست را از عمده ترین فعالیت حوزه های علمیه در فضای اینترنت و وبلاگ نویسی دانست و گفت: وبلاگهای دینی می توانند جریان سازی کنند و یا حلقه های قوی میان وبلاگها وجود دارد که حوزه هم می تواند ورود پیدا کند و با توجه به پتانسیل بالایی علمی چه از نظر کارشناس و چه منابع غنی می تواند جریان کلی وبلاگهای دینی را غیرمستقیم هدایت و کنترل کند.

وی در مورد تعداد وبلاگهای دینی تأکید کرد که آمار مشخصی وجود ندارد و افزود: حدود 10 درصد کل کاربران فهرست موضوعی خود را ثبت کرده اند و از این تعداد برخی دین را موضوع وبلاگ خود عنوان کرده اند. شاید برخی وبلاگها به صورت تخصصی به دین بپردازند اما دین چیزی نیست که الزاما فقط در وبلاگهای تخصصی به آن پرداخته شود بلکه ممکن است یک وبلاگ اجتماعی، هنری، و... هم گاهی به مسائل دینی مواجه شده و به آن پبردازد و در این راستا نظرات خود را در حوزه دین بگوید.

مدیر سایت بلاگفا تصریح کرد: شاید کمتر از 10 درصد از وبلاگها دینی باشند اما در ایام محرم و و مناسبتهای خاص دینی مثل عاشورا و تاسوعا چیزی نیست که مختص بحث در وبلاگهای دینی باشد بلکه دیگر وبلاگها نیز به آن می پردازند. بنابراین نمی توان آمار مشخصی داد ضمن اینکه سرویسهای وبلاگی مختلفی وجود دارد و خیلی از کاربران ما در سرویس خارجی فعال هستند و یا برخی وبلاگهای دینی هم هستند که نمی خواهند عضو حلقه های وبلاگ نویسی دینی شوند، بنابراین آمار مشخصی وجود ندارد.



شیرازی از برگزاری جشنواره های متعدد به عنوان تنها راه گسترش وبلاگهای دینی انتقاد کرد و گفت: وقتی صحبت از گسترش وبلاگهای مذهبی می شود اولین و تنها کاری که به نظر می رسد برگزاری جشنواره است و در پاسخ به کارهای انجام شده در زمینه وبلاگ نویسی مذهبی به بیان آمارهای برگزاری جشنواره های مختلف مذهبی در طول سال می پردازند که من با این مسئله مخالف هستم، معتقدم شاید برگزاری جشنواره یکی از راهها باشد اما تنها راه و اولین راه نیست.

وی افزود: با جایزه دادن که نمی توان به گسترش وبلاگ نویسی مذهبی کمک کرد چون ممکن است در پی آن مشکلاتی باشد مثلا تا وقتی جایزه و جشنواره ای وجود داد این وبلاگها کار می کنند در غیر این صورت سرد می شوند و ما این تجربه را داشته ایم که تا وقتی جایزه یا جشنواره بود شاهد رشد در وبلاگها بودیم و اما وقتی این جایزه و جشنواره نباشد حتی وبلاگهای برنده در یک سال و یا دو سال بعد غیرفعال شدند.

مدیر بلاگفا تصریح کرد: باید یک بررسی جامعه شناسی انجام شود که چرا مردم وبلاگهای اجتماعی، زنان، سیاسی و... منتشر می کنند و بدون اینکه جشنواره ای برگزار شود این وبلاگها گسترش پیدا می کنند. باید بستری برای احساس نیاز به راه اندازی وبلاگهای دینی ایجاد شود و تا زمانی که احساس نیاز در مردم وجود نداشته باشد فایده ندارد چون مردم وقتی احساس می کنند که باید در زمینه اجتماعی فعال باشند خب وبلاگهای اجتماعی هم فعال خواهد شد.