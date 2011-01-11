به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس هوشنگ غلامزاده صبح سه‌شنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدای گمنام کوه خضر نبی‌‌(ع) که اختصاص به بررسی طرح مشاور برای ساماندهی فضای پیرامون مقبره شهدای گمنام داشت، باگرامیداشت یاد وخاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس گفت: برای ادای دین به شهیدان والامقام و بهره‌مندی بیشتر مردم از فضای معنوی حضور شهداء در این مکان مقدس پس از آغاز عملیات اجرایی احدث یادمان شهدا، طراحی ساماندهی فضای پیرامونی آن نیز آغاز شد که با برگزاری جلسات متعدد، بازدیدهای میدانی در سایر استان‌ها و استفاده از تجارب پیشکسوتان معماری، طرح در مراحل پایانی بررسی و تصویب قرار دارد.



وی افزود: فاز اول فضای پیرامون مقبره شهدای گمنام در زمینی به وسعت یک هکتار طراحی شده که به صورت روباز برای برگزاری مراسم مختلف پیش بینی شده است و کلیه ساختمان‌ها و فضاهای فرهنگی و خدماتی مورد نیاز در بوستان مجاور که در پایین مقبره شهدا قرار دارد احداث خواهد شد.



احداث یادمان شهدای قم 8 ماه دیگر به پایان می‌رسد



معاون استاندار قم در خصوص احداث یادمان شهدا بیان داشت: کار احداث این یادمان از 3 ماه پیش آغاز شده و تاکنون بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم بر اساس برنامه زمان بندی، احداث این یادمان در مدت 8 ماه به پایان برسد.



وی افزود: اعتبار یادمان که حدود 2 میلیارد و 500 میلیون ریال پیش بینی گردیده توسط استانداری تأمین و پرداخت شده و اعتبار فضاهای پیرامونی هم از محل اعتبارات شهرداری و با کمک و مساعدت استانداری تأمین خواهد شد.

