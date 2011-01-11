کتاب نوسازی و تحول در قم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نگارش این کتاب، 14 تن از صاحب نظران حوزه با درج مقالات خود مشارکت دارند که در مقدمه‌ای کوتاه نسبت به آن می‌توان گفت: در هر عصر، مصلحان دینی به تناسب نیاز‌ها و مقتضیات زمان خود خواهان تغییر‌ها و تحولاتی در حوزه‌های دینی و توانمندی‌ها و کارکرد‌ها و رویکردهای عالمان و روحانیون زمان خود بوده‌اند و هر کدام با اقدام‌هایی محدود یا گسترده شخصی یا جمعی در آن راه گام‌هایی برداشته‌اند.



در ادامه مقدمه آمده است: اما آنچه به زمان ما مربوط می‌شود تلاشی است که از حدود نیم قرن قبل آغاز شده و با رخداد انقلاب اسلامی شدت یافته است تا تحول مثبت و جدی و فراگیر را در نظام حوزه و سازمان روحانیت رقم بزند.



اصطلاح حوزه از تئوری تا عمل نوشته سیدعباس صالحی، حوزه، نیاز‌ها و انتظارهای نظام نوشته عباس مخلصی، مدرس و اصلاح حوزه‌ها نوشته اسماعیل اسماعیلی، نگرانی‌های امام درباره حوزه نوشته سید عباس رضوی، رسالت سیاسی حوزه‌ها در اندیشه امام خمینی(ره) نوشته محمد صادق مزینانی، سهم حوزه‌ها در تمدن اسلامی نوشته سید عباس رضوی، شیخ عبدالکریم حائری، حوزه علمیه قم و تولید علم در سده معاصر ایران نوشته سید محمد عیسی‌نژاد از مقالات مندرج در کتاب نوسازی و تحول هستند.



زمان آگاهی حوزه نوشته سید عباس صالحی، قابلیت‌های حوزه در مسیر روشنفکری دینی نوشته محمد باغستانی، جریان‌شناسی تاریخی و روشنفکری حوزه نوشته سید محمد عیسی‌نژاد، حوزه در نگاه رهبری نوشته سید علی نقی ایازی، راهبردهای تحول در حوزه نوشته عبدالمجید واسطی، مرجعیت دینی و رسالت‌شناسی نوشته احمد ترابی و درآمدی برطبقه بندی دانش‌های حوزوی نوشته امین عظیمی دیگر مقالات چاپ شده در این کتاب است.



کتاب نوسازی و تحول به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در شمارگان یک هزار و 400 نسخه و به قیمت شش هزار و 700 تومان وارد بازار کتاب شده است.