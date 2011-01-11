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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

سعیدی کیا:

مشهد در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده پیشتاز کشور است

مشهد در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده پیشتاز کشور است

مشهد - خبرگزاری مهر : وزیر سابق مسکن و شهرسازی گفت: هم اکنون شهر مشهد در بین دیگر شهرهای کشور در زمینه نوسازی بافت های فرسوده پیشتاز است.

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، محمد سعیدی‌کیا ظهر سه شنبه سه شنبه همزمان با برپایی دومین نمایشگاه تخصصی فرصت‌های سرمایه گذاری و مشارکت مشهد افزود: این در حالی است که شهرداری این کلانشهر، شرکت مسکن سازان، سازمان مسکن و شهرسازی و آستان قدس رضوی مجموعه پویایی را برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده پیرامونی حرم و میدان شهدا تشکیل داده‌اند.

وی اظهار داشت:هم اکنون در قالب طرح نوسازی و بهسازی دو میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور در حال ساخت است.

رئیس ستاد اجرای فرامین امام(ره) بیان کرد: احداث این واحدها طی حداقل 10 سال با مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام خواهد شد.

سعیدی کیا به آمادگی شرکت‌های داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بافت های فرسوده شهرها بویژه کلان شهرها اشاره کرد و افزود: برای احیای بافت‌های فرسوده استفاده از منابع داخلی و خارجی ضروری است.

کد مطلب 1229814

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