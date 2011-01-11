به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، محمد سعیدیکیا ظهر سه شنبه سه شنبه همزمان با برپایی دومین نمایشگاه تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت مشهد افزود: این در حالی است که شهرداری این کلانشهر، شرکت مسکن سازان، سازمان مسکن و شهرسازی و آستان قدس رضوی مجموعه پویایی را برای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده پیرامونی حرم و میدان شهدا تشکیل دادهاند.
وی اظهار داشت:هم اکنون در قالب طرح نوسازی و بهسازی دو میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده کشور در حال ساخت است.
رئیس ستاد اجرای فرامین امام(ره) بیان کرد: احداث این واحدها طی حداقل 10 سال با مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام خواهد شد.
سعیدی کیا به آمادگی شرکتهای داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در بافت های فرسوده شهرها بویژه کلان شهرها اشاره کرد و افزود: برای احیای بافتهای فرسوده استفاده از منابع داخلی و خارجی ضروری است.
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