ایثارگران حق استفاده از 30 درصد سهمیه استخدامی کشور را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، جلال رحیمی صبح سه شنبه در حاشیه سفر به زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 30 درصد پذیرش استخدامی های در سراسر کشور مختص به ایثارگران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعطیلی ها اخیر به دنبال آلودگی هوا افزود: برنامه ریزی های لازم صورت گرفته تا تعطیلی های مدارس ناشی از آلودگی هوا در بعضی از شهرهای کشور در طول هفته برای دانش آموزان جبران شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اجرای طرحهای ویژه ورزشی در مدارس بیان داشت: با اجرای موفق طرح ملی شنا برای دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی، به زودی شاهد علاقمندی بیش از پیش دانش آموزان به این رشته ورزشی خواهیم بود.

وی بیان داشت: گرایش دانش آموزان به رشته ورزشی شنا می تواند زمینه ورود آنان را در عرصه رقابتهای بین المللی این رشته را فراهم کند.

رحیمی افزود: اکنون حدود 15 هزار مربی ورزش با داشتن کارت شنا و مهارت در این رشته ورزشی به دانش آموزان آموزش های لازم را ارائه می دهند.