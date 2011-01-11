به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف طی اطلاعیهای اعلام کرد: "دانشگاه صنعتی شریف با توجه به تخصیص سهمیه امریه در نظر دارد برای رفع نیازهای تخصصی خود در آزمایشگاهها، کارگاهها و سایتهای کامپیوتری و امور پژوهشی، 8 نفر از فارغالتحصیلان نخبه را از طریق امریه سربازی پس از طی دوره آموزشی (اعزام به دوره آموزشی در تاریخ 2 اسفند ماه 89) جذب کند.
سهمیه امریه سربازی در نظر گرفته شده برای هر کدام از دانشکدههای مدیریت و اقتصاد، مهندسی علم مواد، مهندسی برق، مهندسی انرژی، مهندسی صنایع، علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف یک نفر و برای ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه 2 نفر اعلام شده است.
مشمولان میتوانند با مراجعه به واحدهای مربوطه دانشگاه صنعتی شریف که سهمیه امریه سربازی دارند نسبت به تکمیل فرم درخواست استفاده از این سهمیه اقدام کنند.
بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی شریف، گزینش افراد بر مبنای وضعیت تحصیلی، تأهل و صلاحیتهای عمومی صورت میگیرد و متقاضیان باید دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند.
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