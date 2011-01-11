به گزارش خبرگزاری مهر، "ملف گند" 12 فوریه در دانشگاه بزرگ کالیفرنیا یو سی ال ای و توسط آرشیو تلویزیون بیلی وایلدر در هامر برای مخاطبان به نمایش درمی‌آید.

مستند تجربی "ملف گند" اثری متفاوت از جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران است که توسط شهروند اهوازی به نام محمد غدیرزاده روایت می‌شود، وی هم اکنون چهل و اندی سال سن دارد، که در دوران کودکی، شاهد بمباران هواپیماهای عراقی در شهرهای مرزی بوده، امروز مثل همان کودک و به گونه‌ای بدیع و کودکانه آن اتفاقات را به تصویر می‌کشد، تصویری که بخشی از تاریخ شفاهی پشت جبه را روایت می‌کند که کمتر دیده شده است.

"ملف گند" پیش از این جزو فیلم‌های برگزیده سال در جشنواره شهید آوینی به نمایش درآمده بود و موفق به حضور در بخش شیوه‌های نوین مستند سازی در جهان (Horizon) در بیست و پنجمین فستیوال بین‌المللی مستند مونیخ شده بود و همچنین در جشنواره "الکسبه" در فلسطین اشغالی به نمایش درآمد. این فیلم در ماه جاری میلادی در موزه هنرهای بوستون در ایالات ماساچوست پخش می‌شود.

مستند "ملف گند" بعد از فیلم‌های تحسین شده "نفت سفید" و "مدار صفر درجه"، سومین اثر محمود رحمانی است. وی عضو پیوسته انجمن مستند سازان سینمای ایران است. پخش جهانی فیلم مستند "ملف گند" بر عهده رسانه بین‌المللی شهرزاد است. این فیلم در سال 1388 در حوزه هنری خوزستان تولید شد و فرید دغاغله صداگذار، امین سپهریان مدیر تولید، علی حیاتی مجری طرح و محسن صفاریان آهنگساز این مستند هستند.