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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۷

تویسرکانی در پاسخ به مهر:

افزایش 10 درصدی طلاق در 9 ماهه سال جاری

افزایش 10 درصدی طلاق در 9 ماهه سال جاری

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با اعلام آمار ثبت ازدواج، طلاق، اسناد، اختراع، علایم تجاری و شرکتها در 9 ماهه نخست سال جاری گفت: آمار طلاق در سال جاری 10 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی در دومین نشست خبری سال جاری با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد کشور نسبت به سال گذشته از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار بوده گفت: این سازمان در ثبت شرکتهای تجاری با 4 درصد رشد از 63 هزار و 434 ثبت شرکت در سال 88 به 66 هزار و 30 ثبت شرکت تجاری در سال 89 افزایش داشته است.

وی افزود: در سال گذشته هیچگونه ثبت شرکت خارجی نداشتیم در حالی که در 9 ماهه سال جاری 36 شرکت خارجی ثبت شده است.

تویسرکانی از افزایش 6 درصدی صدور اسناد مالکیت در دفاتر ثبت اسناد کشور خبر داد و افزود: در 9 ماهه سال گذشته 893 هزار و 360 سند مالکیت صادر شد که در 9 ماهه سال جاری این تعداد به 944 هزار و 681 سند افزایش داشته است.

وی از رشد 26 درصدی ثبت علایم تجاری خبر داد و افزود: ثبت علایم تجاری در سال گذشته 5 هزار و 267 مورد بوده که در سال جاری به 6 هزار و 649 مورد افزایش ثبت داشته‌ایم.

تویسرکانی با بیان اینکه در سال گذشته 13 میلیون و 395 هزار و 430 معامله رسمی در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده گفت: این آمار با رشد 16 درصدی در سال جاری به 15 میلیون و 498 هزار و 254 مورد افزایش داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با اظهار تاسف از افزایش 10 درصدی طلاق نسبت به سال گذشته گفت: در سال 88 تعداد 86 هزار و 225 مورد طلاق ثبت شد که در سال جاری این تعداد به 94 هزار و 591 مورد افزایش داشته است در حالی که افزایش ازدواج با رشد یک درصدی از 669 هزار و 380 مورد به 673 هزار و 10 مورد افزایش داشته است.

تویسرکانی همچنین با اعلام کاهش 13 درصدی ثبت اختراعات در کشور گفت: در سال گذشته 4 هزار و 538 مورد اختراع ثبت شد که در سال جاری این تعداد به 3 هزار و 954 مورد کاهش یافت.

کد مطلب 1229830

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