به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرضایی عضو شورای علمی دایره‌المعارف دفاع مقدس است و از تالیفات وی می‌توان به خاطرات کوتاه از عملیات بزرگ، سخن آشنا، بشنو از نی و پیشانی و خاک اشاره کرد.

معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به منظور زنده‌ نگاه داشتن یاد و خاطره هشت سال حماسه‌آفرینی در دفاع مقدس و همچنین آشنایی رزمندگان دوران دفاع مقدس با اصول خاطره‌نویسی، اقدام به برگزاری این جشنواره کرده است.

عموم مردم می‌توانند با ارسال خاطره‌ای که موضوع اصلی آن دفاع مقدس باشد، در این جشنواره شرکت کنند. از شرایط شرکت در این جشنواره می‌توان به رعایت اسلوب خاطره‌نویسی (زمان، مکان، استناد و راوی) و عدم چاپ خاطره ارسالی در کتابی مستقل یا مشترک اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای شرکت در جشنواره خاطره‌نویسی دفاع مقدس می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافراز، کوچه شهید حق پرست، پلاک 18، طبقه چهارم یا به آدرس الکترونیکی info@shat.ir ارسال کنند.

