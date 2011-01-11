15 میلیارد تومان به کانونهای فرهنگی مساجد اختصاص یافت

علی محمد عظیمی در حاشیه بازدید از فعالیت کانونهای مساجد استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: اعتبار تخصیص داده شده فقط برای فعالیتهای فرهنگی در مساجد است و برای کارهای عمرانی و تاسیساتی هیچ گونه اعتباری موجود نیست و باید استانها در این بخش همکاری کنند.

عظیمی تصریح کرد: به منظور تجهیز کتابخانه مساجد کشور تاکنون 17 میلیارد ریال برای تهیه و توزیع کتب کمک آموزشی و 52 میلیارد ریال برای تامین تجهیزات مورد نیاز از جمله کتابخانه، کمد، میز و صندلی و رایانه هزینه شده و گسترش برنامه های تبلیغی و ترویجی مانند راه اندازی خبرگزاری شبستان با ارائه هزار و200 عنوان خبر دینی از جمله این فعالیتهاست.

توزیع 584 هزار جلد کتاب در مساجد کشور

دبیر کمیته حمایت از موسسات دینی یادآور شد: مشارکت در طرح های ملی و فرهنگی، برگزاری مسابقات قرآنی، جشنواره امام رضا(ع) و ستاد دهه فجر از دیگر کارهایی است که در کانون ها پیگیری می شود و توزیع 35 میلیارد ریال کتب عمومی، 17 میلیارد ریال کتب کمک آموزشی، 52 میلیارد ریال تجهزیات کتابخانه ای در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی در مساجد انجام شده است.

وی گفت: در دولت نهم و دهم تاکنون 584 هزار جلد کتب مختلف دینی و آموزشی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور توزیع شده که آمار قابل توجهی است.

عظیمی به اهمیت حفظ منزلت اجتماعی مدیران و اعضای کانونهای مساجد اشاره کرد و یادآور شد: به منظور افزایش منزلت اجتماعی مدیران و اعضای فعال کانون ها تاکنون در برنامه های مختلف از پنج هزارعضو کانون در30 استان کشور تجلیل شده است و به منظور ارتقاء سطح مهارت اعضا نیز هزار و150 نفر در دوره های آموزشی مهارتی شرکت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون هفت جشنواره شامل آواها و نغمه ها، مدهامتان، حضور، ترنج، محراب قلم، گلدسته های بصیرت، سرود و تواشیح که تمامی آنها مبنای آموزش مهارتی دارد در کشور برگزار شده که جشنواره های قرآنی با استقبال خوبی روبرو شده است.

هسته های پژوهشی تقویت و حمایت می شود

مشاور دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور تصریح کرد: تشکیل و تقویت هسته های پژوهشی از دیگر اولویت های ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور است که تاکنون در یک سال گذشته هسته های پژوهشی در 809 کانون فرهنگی مساجد کشور راه اندازی شده و از30 طرح تحقیقی و پژوهشی نیز حمایت شده است.

عظیمی گفت: آموزش سه هزار نفر از امامان جماعت با برگزاری دوره آموزشی مدیریت در مساجد، چاپ 13 عنوان کتاب با تیراژ 59 هزار جلد و حمایت از طرح های دینی از کارهای انجام شده است.

این مسئول فرهنگی کشور همچنین اظهارداشت: متاسفانه علیرغم تامین اعتبارات مناسب از سوی دولت برای اجرای طرحهای دینی استقبال خوبی در برخی استانها از جمله قزوین از این طرح نشده که انتظار می رود با اطلاع رسانی مناسب فعالان این عرصه با ارائه طرح و برنامه در حوزه دین از تسهیلات بلاعوض بهره مند شوند.

پنج میلیارد تومان اعتبار بلاعوض در طرح های دینی

عظیمی گفت: اعتبار مدیریت شده در بخش اجرای طرح های دینی پنج میلیارد تومان است که در صورت ارائه برنامه های مدون و هدفمند در حوزه دینی این اعتبارات به صورت کمک بلاعوض پرداخت می شود.

دبیر کمیته حمایت از موسسات دینی کشور افزود: سالانه بیش از600 طرح دینی توسط علاقمندان ارائه می شود که در استان قزوین در طول پنج سال گذشته تنها 9 طرح ارائه شده که باید در این بخش کار بیشتری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: موسسات دینی و فرهنگی و کانون ها می توانند با دادن طرح و برنامه در حوزه دین به کمیته حمایت و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تسهیلات بلاعوض از یک میلیون تا 100میلیون تومان برخوردار شوند.

عظیمی افزود: طرح های حجاب و عفاف، مهارت های زندگی، ازدواج و فعالیت های اجتماعی و موضوعات دینی و قرآنی در اولویت طرح ها و برنامه ها قرار دارند.