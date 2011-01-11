به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته رشتههای ورزشی پایه و پرمدال جلسات خود را با چشم انداز برنامهریزی عملیاتی برای حضور پرقدرت در بازیهای المپیک 2012 لندن و بازیهای آسیایی و المپیک جوانان 2014 در محل دفتر توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای سازمان آغاز کرد.
براساس این گزارش در این هفته نشستهایی با فدراسیونهای دوومیدانی، شنا و ژیمناستیک برگزار شد که مواردی همچون استعدادیابی به روشهای علمی، تدوین برنامهریزی عملیاتی جهت آمادهسازی تیمهای ملی و پیگیری مدارس و پایگاههای ورزش قهرمانی این رشتهها در سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست قرار شد فدراسیونها برنامههای عملیاتی خود را در جلسه بعدی به دبیرخانه کمیته رشتههای ورزشی پایه و پرمدال ارائه کنند. از نکات برجسته دیگر این جلسات سیاستگذاری فدراسیونها برای کسب مدال بیشتر در بازیهای آسیایی 2014 است.
در همین راستا آمادگی بخش علمی و استعدادیابی دفتر توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای جهت ارائه الگوهای مدرن استعدادیابی جهت شناسایی نخبگان ورزشی به این فدراسیونها ابلاغ شد. قرار است این جلسات درهفته آینده با حضور مسئولان فدراسیونهای دیگر کمیته پایه و پرمدال برگزار شود.
جلسات کمیته ورزشهای پایه و پرمدال با حضور روسای فدراسیونها و مسئولان کمیته پایه و پرمدال فدراسیونها، حلیم شرعی مدیر کل دفتر توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای، محسن سمیعزاده کارشناس حوزه معاونت ورزشی برگزار می شود.
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