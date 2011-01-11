تدوین سند ملی ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی

به گزارش خبرگزاری مهر احمد صادقی با بیان اینکه پیشگیری از ساخت و ساز در سکونتگاه‌های غیرمجاز سیاست اصلی وزارت مسکن و شهرسازی برای جلوگیری از گسترش چنین سکونتگاههایی است، اظهار داشت: ساخت و سازهای غیر‌مجاز ناشی از مهاجرت‌ به شهرهای صنعتی و بزرگ، موجب شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر‌مجاز در شهرها شده است که باید با دید پیشگیرانه نسبت به این موضوع توجه جدی داشت.

وی با بیان اینکه ستاد توانمند‌سازی مسکن و شهرسازی با حضور 18 وزیر در کشور و در استان‌ها با حضور استاندار و همه دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است، افزود: این موضوع فرابخشی و همه جانبه بوده و همه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری کنند.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی با اشاره به اینکه مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی مناسب و کاربردی می تواند منجربه عدم گسترش این سکونتگاه‌ها شده و زمینه ساماندهی آنان را فراهم سازد از تدوین سند ملی راهبردی ساماندهی سکونتگاه‌های غیر‌رسمی خبر داد.

وی افزود: ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از مسائل مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد و در همین راستا ستادهای توانمندسازی در استان‌ها به ریاست استانداران و عضویت برخی دستگاه‌های مسئول تشکیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی بافتهای فرسوده شهری ایران با اشاره به اینکه زمان ثبت املاک در بافتهای فرسوده نیز از 6 به 2 ماه کاهش یافته است، ادامه داد: تصویب قانون احیا و نوسازی بافتهای فرسوده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد موانع زیادی مانند تملک، مشکلات ثبت، املاک مجهول الهویه و تجمیع قطعات را که از گذشته در بافتهای فرسوده وجود داشت، حل شود.