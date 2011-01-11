به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، راشد بن سعد الدوساری ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار اصفهان، افزود: کشور بحرین به دنبال آن است که به منظور برقراری ارتباط هرچه بهتر با کشورهای مختلف جهان، خطوط هوایی هواپیمایی این کشور را با این کشورها ارتقا و توسعه دهد.

وی با بیان اینکه چشم‌انداز بسیار مطلوبی به منظور توسعه خطوط هوایی کشور بحرین پیش بینی شده است، اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که کشور بحرین را به ایستگاهی برای ترانزیت مسافر و کالا به کشورهای دیگر تبدیل کنیم.

سفیر بحرین در ایران با اشاره به اینکه این ایستگاه ترانزیت در کشور بحرین به زودی به مرحله شکوفایی می‌رسد، تصریح کرد: از این پس مسافران ایرانی می‌توانند به بحرین آمده و از کشور بحرین به بیشتر کشورهای اروپایی و آسیایی سفر کنند.

وی اضافه کرد: کشور بحرین با بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی پرواز مستقیم برقرار کرده و کشورهای مختلف می‌توانند از این کشور به منظور سفر به کشورهای مختلف جهان استفاده کنند.

الدوساری با اشاره به اینکه خط هوایی بین دو شهر اصفهان و منامه، پایتخت کشور بحرین از امروز افتتاح می‌شود، بیان داشت: کشور بحرین پیش از این با شهرهای تهران، شیراز و مشهد که به عنوان شهرهای بزرگ ایران شناخته می‌شوند ارتباط برقرار کرده بود و امروز شاهد برقراری ارتباط با بزرگترین و زیباترین شهر ایران هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزیهای انجام شده به منظور پرواز بین اصفهان و منامه، گفت: در ابتدای کار تنها سه روز در هفته پرواز بین اصفهان و منامه صورت خواهد گرفت اما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد پروازهای روزانه بین این دو شهر باشیم.

سفیر بحرین در ایران با اشاره به اینکه مسافران بسیاری از کشور بحرین به ایران سفر می‌کنند، افزود: مردم کشور بحرین به دو منظور درمان و زیارت بارگاه حضرت امام رضا(ع) به ایران سفر می‌کنند و بر همین اساس برقراری خط پروازی بین اصفهان و منامه ضروری بود.

وی ابراز امیدواری کرد با برقراری خط هوایی اصفهان و منامه، میزان سفرهای مردم بحرین به ایران و بالعکس افزایش یابد.

الدوساری با بیان اینکه مردم بحرین آشنایی زیادی با اصفهان ندارند، اظهار داشت: زمانی که مردم بحرین به ایران می‌آیند، پس از اقامت اندکی در تهران، به منظور استفاده از اقلیم طبیعی کشور به سواحل دریای خزر سفر می‌کنند و زمانی برای سفر آنها به اصفهان باقی نمی‌ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بحرین بر ارتباط مستمر با جمهوری اسلامی ایران پافشاری می‌کند، تصریح کرد: هم‌اکنون شاهد مخالفتها و سنگ‌اندازیهای بسیاری از سوی کشورهای غربی در ارتباط کشورهای مختلف با ایران هستیم اما کشور بحرین بی‌توجه به تمامی این تبلیغات صورت گرفته، بر استمرار روابط بین این دو کشور تاکید دارد.

سفیر کشور بحرین در ایران تاکید کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه با جمهوری اسلامی ایران ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارند و به یقین تلاش کشورهای غربی به منظور کاهش ارتباط میان ایران و این کشورها نه تنها این ارتباط را کم نخواهد کرد بلکه آن را افزایش خواهد داد.