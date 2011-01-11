تدوین بسته حمایتی آرد و نان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمیدرضا میرآفتاب ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان افزود: تمامی آحاد جامعه با اجرا و پیگیری قانون هدفمند سازی یارانه ها موافق هستند و در عین حال باید تمامی جوانب این طرح بزرگ و ملی به نحو احسن و به صورت ریزبینانه سنجیده شود.

وی در راستای بیان اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه ها از تریبون های نمازجمعه از اهتمام دولت برای رفع کمبودها و کاستی های احتمالی خبر داد.



وی گفت: همه ما با توجه به کاستی هایی که وجود دارد، باید دست به دست هم بدهیم تا در مسیر صحیح این قانون گام برداریم و توفیقات این قانون را برای خود و نسل های آینده به یادگار بگذاریم.



میرآفتاب خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانه ها از ضروریات کشور بوده و تاکنون برخی ازآثار مثبت خود را از قبیل ارتقاء کیفیت نان و کاهش مصرف حامل های انرژی نشان داده است.



مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان در ادامه افزود: دولت منابع حاصل از صرفه جویی مردم را پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از طرق مختلف به خود آنها بازمی گرداند.



وی گفت: پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مردم به اندازه نیاز روزانه نان خریداری می کنند و از طرفی دیگر در صف های طولانی نان معطل نمی شوند و در کوتاه ترین زمان نان گرم و تازه به دست آنها می رسد.



وی با اشاره به اینکه کیفیت نان بهتر از گذشته شده است و این روند همچنان ادامه خواهد یافت افزود: دولت برای حمایت از مردم در تهیه قوت اصلی آنان فکر اساسی کرده و یک بسته حمایتی را صرفا در بخش آرد و نان اختصاص داده است.



میرآفتاب ادامه داد: پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، یارانه ای که دولت در بخش نان پرداخت می کرد به شکل کامل و مطلوب به دست مصرف کننده نمی رسید و این مسئله برای مردم نمود چندانی نداشت.



وی گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بناست کیفیت نان همچنان ارتقا یابد و یارانه آرد و نان به صورت اختصاصی به مردم داده شود.



عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور در پایان اظهارداشت: به جهت ارتقای کیفیت نان، آموزش نانوایان اجباری شده و اثرات آن از شش ماه آینده در سطح جامعه مشخص می شود.