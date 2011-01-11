آموزش نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری دارد

محمود صلاحی در حاشیه نشست ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیارت امام رضا(ع) بزرگترین همایش اخلاقی و ارتقای معنویت برای همگان از جمله مسئولان است و اگر زیارت تاثیر داشته باشد، نباید فساد اداری موضوعیت پیدا کند.

وی با اشاره به وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در مشهد بیان داشت: ما نمایندگان مردم هستیم و مردم ما را برای این مسئولیت انتخاب کرده اند.

صلاحی افزود: فکر مسئولان نباید غیر از خدمت به مردم باشد و نباید موضوعات سیاسی ما را در گروه هایی قرار بدهد که غیر از خدمت به مردم حتی لحظه ای فکر دیگری داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مدیر شایسته حتی از اجرای قانون بد هم نتیجه مطلوب می گیرد.

صلاحی تاکید کرد: مدیران نقش برجسته ای در اجرای قانون دارند و مدیران باید در انتخاب همکاران تنها شایستگی افراد را مد نظر قرار دهند.

استاندار خراسان رضوی با توجه به اهمیت خدمت شایسته به ارباب رجوع گفت: ارباب رجوعی که به ادارات مراجعه می کند به خدمت بی منت نیاز دارد اگر خدمت بی منت انجام دهیم به خداوند خدمت کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: شفاف سازی خدمات نکته مهمی است و باید به مراجعان ادارات درباره خدمات هر اداره ای آگاهی داده شود و کارمندان نیز باید در خدمتگزاری از هم پیشی بگیرند.

صلاحی افزود: باید ادارات مدت زمان ارائه هر خدمتی را از پیش تعیین کنند تا ارباب رجوع سردرگم نشود.