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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

برنامه تبادل مسلمانان بین استرالیا و اندونزی اجرا می شود

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : برنامه تبادل مسلمانان توسط سفارت استرالیا در اندونزی با هدف ارتباط بیشتر بین جوامع اسلامی استرالیا و اندونزی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنتارا، سفارت استرالیا آمادگی خود را برای ثبت نام از جوانان مسلمان اندونزیایی برای شرکت در این برنامه اعلام کرده است.

 در این برنامه جوانان مسلمان تشویق می شوند به عنوان سفیران بین المللی اسلام از اندونزی فعالیت کنند.

گرگ موریارتی سفیر استرالیا در اندونزی در سخنانی که در وب سایت سفارت این کشور منتشر شده گفت: این برنامه جوانان مسلمان اندونزی و استرالیا را نسبت به گفتگوی آزادانه و درک بیشتر از ایمان، تحمل و تنوع بین دو کشور تشویق می کند.

دانشگاه پارامادینای اندونزی به عنوان هماهنگ کننده اندونزیایی این برنامه عمل کرده و هزینه های اجرای این برنامه توسط دولت استرالیا و از طریق موسسه استرالیا- اندونزی تامین می شود.

 موسسه استرالیا - اندونزی نقش مهمی در اجرای طرحهای مشترک با هدف ترویج درک متقابل بیشتر در زمینه های هنر، موسیقی، آموزش و پرورش، جوانان، جامعه مدنی و مذهبی ، مطالعات استرالیا، رسانه ها و ورزش داشته است. 
 

کد مطلب 1229857

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