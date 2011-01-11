همایش سمنهای کشورهای عضو اکو در حوزه موادمخدر‌ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس دیلمی‌زاده برگزاری این همایش را مهم توصیف کرد و گفت: شبکه‌سازی سمن‌های کاهش تقاضای موادمخدر کشورهای عضو اکو با محوریت جمهوری اسلامی ایران و انتقال تجربیات کشورمان در حوزه‌های درمان و کاهش آسیب به کشورهای عضو اکو از جمله اهداف اساسی این همایش به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه این همایش از 25 دی ماه امسال به مدت چهار روز در تهران برگزار می‌شود، افزود: این ‌نخستین همایشی است که بخش‌های دولتی و غیر دولتی برای اولین بار ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی خواهند داشت.

‌مدیرعامل جمعیت خیریه تولدی دوباره اظهار کرد: سمن‌های ایرانی قدرت تعامل بسیار خوبی با مجامع بین‌المللی دارند، اما تاکنون سازمان‌های بین‌المللی در خصوص امکانات مالی به کشور ما در این زمینه کمکی نکرده‌اند و امید است با برگزاری این همایش، امکان استفاده از ظرفیت دبیرخانه اکو برای شبکه‌سازی NGOهای کاهش تقاضای موادمخدر فراهم شود.

دیلمی‌زاده گفت: 17 NGO شرکت‌کننده در همایش، دارای مقام مشورتی از سازمان ملل هستند، همچنین 3 شبکه مهم بین‌ا‌لمللی کاهش تقاضا از جمله MENHARA مهم‌ترین شبکه کاهش تقاضای موادمخدر آسیا که به برنامه کاهش آسیب خاورمیانه می‌پردازد و شبکه EURASIA به‌عنوان شبکه کاهش آسیب اروپا و آسیا و شبکه (TC-URO) یعنی شبکه TCهای اروپا از مهمانان این همایش هستند.

دبیر اجرایی این همایش ادامه داد: امیدواریم در اجلاس CND سال 2011 میلادی، نماینده یکی از NGOهای ایرانی نیز به‌عنوان سخنگوی شبکه‌ NGOهای وین مستقر در مقر اصلی دفتر UNODC به ارائه گزارش بپردازد.

دیلمی‌زاده در ادامه، اجرای این همایش را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد و گفت: این همایش فرصتی برای تبادل تجربیات سمن‌های ایرانی کاهش تقاضای موادمخدر با دیگر کشورهای دنیا، شناساندن جایگاه ایران در خط مقدم این مبارزه همه‌جانبه و موفقیت کشورمان در حوزه درمان و کاهش آسیب در منطقه است.

وی بیان کرد: حضور نمایندگان شبکه‌های بین‌ا‌لمللی،‌ شبکه خاورمیانه اروپا و آسیا (اوراسیا)، نماینده رییس کمیته شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد وین، دبیرکل اکو و سفرای کشورهای عضو اکو همگی نشان از اهمیت این همایش است.