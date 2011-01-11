مازندران صاحب خانه کاراته می شود

علی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: مقدمات احداث کارخانه کاراته مازندران با اهداء زمین توسط یکی از خیران استان در ساری فراهم شده است.

وی خاطر نشان کرد: به زودی مازندران صاحب خانه کاراته مستقل خواهد شد که این مهم از نیازهای اساسی کاراته کاهای استان است.

مسئول امور استانهای فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه کاراته را از سال 53 در استان آغاز کرده و از بنیانگذاران این رشته در مازندران است تصریح کرد: در حال حاضر، 12 هزار کاراته کای سازمان یافته در مازندران فعالیت می کنند.

سلطانی با بیان اینکه در طول چند سال اخیر نتایج بسیار خوبی از سوی ورزشکاران این رشته پرطرفدار صورت گرفته است یادآور شد: هیئت کاراته مازندران توانسته امسال در بخش بانوان در مسابقات آسیایی گوانگجو توسط خانم چالاکی مدال آور باشد.

وی با اعلام اینکه داوران استان در این سالها ارتقاء یافتند افزود: تعدادی از داوران کاراته استان از درجه کشوری به آسیایی و آسیایی به جهانی تقویت شدند.

رئیس هیئت کاراته مازندران در ادامه با اشاره به موفقیت های بانوان کاراته کای استان از زحمات خانم قاسمی طوسی، نایب رئیس امور بانوان هیئت کاراته مازندران تقدیر کرد.

وی افزود: بیشتر اهداف هیئت کاراته مازندران غیر از تقویت ورزش قهرمانی، ارتقای آموزش و برنامه ریزی مدیریتی است و هیئت کاراته مازندران اکنون در بین هیئت های برتر کاراته کشور قرار دارد.

60 درصد کاراته کاهای مازنی را بانوان تشکیل می دهند

سلطانی با بیان اینکه این هیئت نیازمند توجه و مساعدت بیشتر مسئولان، مردم و خیران برای تعالی این رشته پرطرفدار ورزشی است گفت: هم اکنون 60 درصد ورزشکاران کاراته کای استان را بانوان تشکیل می دهند که از نرم کشوری بالاتر است.

مسئول امور استانهای فدراسیون کاراته، به روز بودن دانش های رشته کاراته را از اهداف اساسی فدراسیون بیان کرد و افزود: ایران از نظر ورزش قهرمانی در جایگاه بالای آسیایی و جهانی در رشته کاراته قرار دارد.

وی با بیان اینکه 13 کشور جهان برای تیمهای ملی خود از مربیان کاراته ایران استفاده می کنند اظهار داشت: با توجه به ارائه مجوز حضور ورزشکاران محجبه در بازی های برون مرزی، امکان مدال آوری مضاعف کاراته کاهای ایرانی در عرصه های بین المللی دوچندان خواهد شد.

سلطانی با اشاره به اینکه کاراته مازندران اکنون در کلیه رده های سنی در مسابقات آینده سازان، لیگ دسته یک، لیگ برتر و سوپر لیگ تیمداری می کند اظهار داشت: استانهای شمالی ایران، قطب کاراته کشور هستند.

وی در ادامه از تلاش رسانه ها برای پوشش اخبار هیئت کاراته مازندران قدردانی کرد و در عین حال از صدا و سیمای مازندران خواست تا پخش مستقیم مسابقات کاراته استانی و کشوری نسبت به تقویت حضور مردم در بازی های کاراته در مراکز استانها اقدام شود.