  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

نظرنژاد:

عملکرد اعضای ستاد حوادث غیر مترقبه رودان رضایت بخش نیست

عملکرد اعضای ستاد حوادث غیر مترقبه رودان رضایت بخش نیست

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار رودان با انتقاد از عملکرد برخی از اعضای ستاد حوادث غیر مترقبه رودان، گفت: اعضای ستاد حوادث باید در قبال وظایف خود احساس مسئولیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در رودان، غلامرضا نظرنژاد  ظهر سه شنبه در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان رودان با اشاره به وقوع حوادث غیر مترقبه در کشور و فرا رسیدن فصل زمستان برضرورت حفظ آمادگی دستگاههای اجرایی شهرستان رودان برای مقابله با حوادث تاکید کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه  و وضعیت آب وهوا، دستگاه های اجرایی به وظایف خود عمل کنند.   

فرماندار و رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه رودان افزود: مدیریت بحران هنر و دانش را با هم می خواهد چراکه در اعمال مدیریت بحران حوادث، ارزش زمان برگشت ناپذیر است و این لحظه ها و ثانیه ها هستند که سرنوشت انسانها را تعیین می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران باید از یافته های علمی و کارشناسی در کاربرد عملیاتی بحران استفاده و از تجارب به دست آمده به نحو احسن استفاده کنند و در تهیه طرح ها و برآوردها، واقعیتها و نیازهای شهرستان را مد نظر قرار دهند.

وی با انتقاد شدید از عملکرد نامطلوب برخی اعضا از آنان خواست در قبال وظایف خود احساس مسئولیت کرده و هرچه سریعتر در انجام وظایف محوله اقدام کنند.

وی بر اعمال مدیریت یک پارچه و متمرکز در قالب ستاد امداد و نجات تاکید کرد واز مدیریت جهاد کشاورزی خواست نسبت به اطلاع رسانی عمومی جهت بیمه محصولات کشاورزی و دامها اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش کاملی از امور را به ستاد اعلام کند.

در این جلسه آموزشهای همگانی ستاد حوادث، شناسایی نقاط حادثه خیز، تشکیل کارگروه های تخصصی توسط دهیاریها، بررسی وقوع حوادث و سوانح، حذف باغات فرسوده، جلوگیری از تصرفات عدوانی مسیرهای عبور آبهای سطحی  مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1229876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها