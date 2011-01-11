اشتغال و مسکن از رویکردهای مهم و اساسی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در بازدید از سازمان مسکن و شهرسازی افزود: این سازمان با تعامل دستگاه های اجرایی و مشارکتهای عمومی از جایگاه ویژه ای در سطح کشور برخوردار است.

وی ادامه داد: سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان باید بر حفظ این جایگاه ارزشمند تلاش مضاعفی داشته باشد.

رئوفی نژاد افزود: این استان براساس سیاستهای دولت عدالت محور در امر مسکن مهر رتبه اول کشوری را دارد و این رتبه نشان دهنده تلاش و همت مسئولان در راستای مسکن مهر است.

استاندار زنجان افزود: کلیه دستگاه ها و سازمانها در مسکن مهر فعالیت می کند اما خط مقدم و پاسخگویی کار مسکن مهر به دوش وزارت مسکن و شهرسازی در سطح ملی و سازمان مسکن و شهرسازی در سطح استانهاست.

رئوفی نژاد یادآور شد: باید سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان در بحث مسکن مهر شتاب بیشتری بگیرد تا بتواند تا پایان سال 90 تمامی واجدین شرایط مسکن مهر را خانه دار کند

استاندار زنجان گفت: مسکن مهر از دو سال گذشته از پیشرفت و شتاب بیشتری برخوردار بوده و مسئولین باید با از استفاده از ظرفیتهای استان زنجان به تعهدات خود در وقت تعیین شده عمل کنند تا بتوانیم برنامه جشن مسکن دار شدن مردم را در این استان برگزار کنیم.



