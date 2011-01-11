به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه 20 دی ماه نخستین روز نمایش و نقد و بررسی 40 فیلم منتخب سومین جشن مستقل فیلم کوتاه خانه سینما با حضور عباس گنجوی، امیر پوریا ، نیما عباس پور، مجید برزگر؛ بیژن میرباقری؛ علی اعلایی، هادی آفریده، مصطفی امامی و حضور جمع کثیری از فیلم سازان و علاقه مندان به این حوزه با استقبال تماشاگران در خانه سینما شماره یک برگزار شد.

گنجوی؛ تدوینگر پیشکسوت در ابتدای این مراسم با اشاره به شرایط و چگونگی داوری آثار در سومین جشن مستقل فیلم کوتاه خانه سینما، گفت: نظم موجود در میان جوانان انجمن فیلم کوتاه برای بنده جای تعجب بسیار داشت چراکه تمامی امور به بهترین شکل ممکن برگزار شد والبته دیدن جوانانی در این سطح از خود باوری، احساس مسوولیت و علاقه مند به سینما سبب شگفتیم شد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال نیما عباس پور مبنی بر اینکه آیا با برگزاری داوری به صورت آکادمی موافق هستید یا خیر؟، افزود: انجام این امر به صورت هیئت داوری خوشایند است اما در صورتی که اعضاء بتوانند در مورد آثار با یکدیگر بحث و صحبت کنند زیرا در این صورت نتیجه چنین رای برای خود داوران نیز قابل تعمق است.

این تدوین گر معتقد است گفتمان داوری آثار را راحت تر و دقیق تر می کند زیرا در صورت عدم مکالمه ممکن است برداشتی کاملا متفاوت از نگاه فیلمساز و یا دیگر داوران از یک فیلم ایجاد شود.

گنجوی با اشاره به نحوه فیلمسازی در میان جوانان، اظهار کرد: ابزارهایی که فیلم سازان جوان در دست دارند سبب می‌شود تا درباره موضوع مورد نظر خود اندیشه لازمه را نداشته باشند هر چند برخی از ابزارها راحتی و سهولت کار را بیشتر می‌کنند اما عموما به جای آنکه ابزار به شما خدمت کند شما به آن ها خدمت می‌کنید.

وی ادامه داد: در دوره جوانی ما تنها یک نگاتیو 16میلیمتری در اختیار داشتیم به همین دلیل باید همه امور را از قبل تصور و درباره آن فکر می‌کردیم با این وجود حاصل کار چندان مطلوب نمی‌شد، اما امروز تمامی این موانع برداشته شده و در نهایت فیلم ساز کمتر اندیشه می‌کند.

این تدوینگر به صدابردای و صداگذاری یکی از آثار منتخب اشاره کرد و گفت: فیلم "باد هر کجا بخواهد می‌وزد" مشکلاتی را در صدا دارد زیرا درباره آن از سوی سازنده فکر قابل تاملی نشده است چرا که اگر صدای ترمز ماشین و موتور حذف شود فضای بهتری حاصل می‌شود.

در ادامه این مراسم امیر پوریا؛ منتقد سینما نیز با بیان اینکه داوری به صورت آکادمی حرفه‌ای و تخصصی‌تر است، عنوان کرد: تاکید آقای گنجوی به داوری مبتنی بر گفتگو می‌تواند سال‌های آینده در قالب یک گروه پر تعدادتر دنبال شود. دو اثر را در قالب، مسیر داستانی، لوکیشن، شخصیت پردازی‌های متفاوت به سختی می‌توان داوری کرد.

این منتقد سینما با بیان مثالی در اینباره افزود: در یکی از جشنواره‌های دولتی دو فیلمنامه فیلم "امام علی(ع)" و "بازگشت" که طول، واحد و وزن کاملا متفاوتی با یکدیگر داشتند منتخب جایزه شدند اما باید گفت مقایسه آنها کارشناسانه نیست زیرا وزن و طول آنها بسیار متفاوت بود.

همچنین علی اعلایی؛ دبیر آکادمی سومین جشن مستقل فیلم کوتاه خانه سینما، درباره چگونگی بررسی ایده آثار، بیان کرد: لازم است در آیین نامه جشن سال آینده بخشی به عنوان جایژه بهترین ایده نیز ایجاد شود ضمن آنکه داوران برای گفتمان با یکدیگر منعی از سوی آکادمی نداشتند و مسئله‌ای که سبب شد ما به انجام این شیوه از داروی تمایل پیدا کنیم اهمیت نقش سلیقه در داوری‌ها بود.

وی افزود: کثرت نگاه‌ها در داوری اهمیت ویژه‌ای برای آکادمی دارد زیرا تعدد آرا سبب می‌شود تا افراد بیشتری از کارشناسان سینما در داوری دخیل، و داوری عادلانه و منصفانه صورت گیرد.

گنجوی در ادامه صحبت‌های اعلایی، گفت: شاید آکادمی معنی را برای گفتگوی داوران ایجاد نکرده باشد اما رسیدن به این منظور مجال معینی را می‌طلبد.

در ادامه پوریا در پاسخ به سوال میرباقری مبنی بر اینکه ایده‌ها مشخصا محدود هستند و مسئله‌ای قابل تامل چگونگی بسط و گسترش دادن این تعداد ایده محدود است، بنابراین تکلیف گسترش آنها به چه صورت است؟، توضیح داد: متاسفانه فیلمسازان به ساخت فیلم بیشتر از فیلمنامه توجه می‌کنند. ایده در برخی از آثار به صورت ساختاری مطرح می شود. مانند ایده فیلم "لواسان تجریش" که آنقدر جذاب است که در حین کامل بودن گویی که حیف شده و پردازش درستی نداشته است.

همچنین گنجوی در صحبت‌های پایانی خود تاکید کرد: امروز زمانی که وارد سالن شدم انتظار دیدن چنین جمعیتی را نداشتم والبته هنوز هم نسبت به مجموعه‌ای فیلم های که در این دوره از جشن کوتاه خانه سینما دیدم حیرت زده هستم.

پوریا نیز در پایان به حذف بخش کوتاه، مستند و انیمشن از جشنواره فیلم فجر اشاره کرد و افزود: به نظرم نقض غرض ذاتی نسبت به این حوزه وجود دارد زیرا با حذف این بخش آیین نامه جشنواره به دست خود مدیران به عدول رفته است و به هیچ عنوان دلایلی که آن ها برای حذف این سه بخش اعلام کرده اند قابل توجیه نیست.

شایان ذکر است برنامه نمایش 40 فیلم کوتاه منتخب جشن خانه سینما تا روز پنجشنبه در خانه سینما شماره یک ادامه دارد.