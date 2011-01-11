هموطنان از اهدای خون در روزهای سرد و برفی غافل نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی ضمن ابراز خرسندی از نزول برکت الهی در کشور اعلام کرد:‌ از آنجا که معمولا بارش برف و باران و برودت هوا که در پیش است منجر به پایین آمدن اهدای خون می‌شود از مردم سراسر کشور بخصوص استانهایی که با کاهش آماراهدا مواجه بوده‌اند دعوت می‌کنیم تا با اهدای خون خود زندگی هموطنان نیازمند به اهدای خون را نجات دهند.

وی با اشاره به سرمای بی سابقه هوا در سال 86 و همکاری شایان تقدیر مردم کشور در اهدا و جلوگیری از کمبود خون در آن آب و هوا ابراز امیدواری کرد با حس عمیق انساندوستی که در هموطنان وجود دارد امسال نیز سرمای هوا نتواند مشکلی را برای خونرسانی به بیماران نیازمند به وجود آورد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران پیشاپیش از هموطنان به خاطر نوعدوستی و اهدای خون در روزهای سرد سال تشکر کرد و به کسانی که در اربعین حسینی نذر اهدای خون دارند توصیه کرد خون خود را در هفته های قبل و بعد از این مناسبت اهدا کنند تا در همه روزهای زمستان ذخایر مناسبی از خون اهدایی موجود باشد.