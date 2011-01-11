7کیلومتر خط 3 مترو در سال آینده بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی افزود: پس از تکمیل خط 4 تا شهرک اکباتان، احداث و بهره برداری از ایستگاه های خط 3 در اولویت کاری ما قرار دارد که در این راستا در سال 90 بخشی از خط 3 به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: خط 3 مترو تهران از خطوط مهم مترو است که از بزرگراه لشگرک در شمال شرقی شهر تا جنوب شهر و به سمت اسلامشهر ادامه دارد و پیش بینی می شود به یکی از خطوط پرازدحام و پرتردد شبکه مترو تبدیل شود.



مدیر عامل شرکت مترو تهران گفت: طول تقریبی خط 3 مترو تهران حدود 35 کیلومتر است که در سال آتی 7 کیلومتر از این خط به بهره برداری خواهد رسید که در این مسیر مهمترین ایستگاهی که مورد بهره برداری قرار می گیرد، ایتسگاه مترو میدان ولیعصر(عج) است.



وی اظهار داشت: بهره برداری از ایستگاه مترو میدان منیریه نیز در سال 91 صورت خواهد گرفت.