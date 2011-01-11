اردبیل میزبان مسابقات فنی و حرفه ای دانش آموزی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، طوس احمدی ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی این مسابقات اظهار داشت: همچنین میزبانی یازدهمین دوره مسابقات علمی و کاربردی شاخه کار دانش در سال تحصیلی 90 - 89 نیز به این استان واگذار شده است.

وی این میزبانی را نقطه عطفی برای رشته های فنی و حرفه ای استان دانست و از مدیران تمامی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش خواست با برنامه ریزی و تشکیل کارگروه های تخصصی دانش آموزان را از هم اکنون برای این مسابقات آماده کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این مسابقات در اواخر سال جاری برگزار خواهد شد، افزود: مدیران و معلمان هنرستانها باید برای دانش آموزانی که به رتبه کشوری راه می یابند، اردوی آموزشی ویژه پیش بینی کنند.

وی تصریح کرد: این میزبانی ایجاب می کند که با بستر سازی و برنامه ریزی لازم با همکاری تمامی معاونتها و واحدهای اداره کل میزبان شایسته و در شان استان اردبیل باشیم و در تمامی رشته ها دانش آموزان ما حرفی برای گفتن داشته باشد.

احمدی ابراز داشت: به دانش آموزانی که در تمامی رشته های درسی و فعالیت فرهنگی و هنری، پرورشی و تربیت بدنی، موفق به کسب رتبه های برتر کشوری می شوند و مربیان آنها و مدیران مدارس تجلیل ویژه و شایسته ای به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به برنامه ریزیهای مطلوب برای برگزاری این مسابقات به جایگاه استان در دوره قبلی این مسابقات اشاره کرد و یاد آور شد: هم اکنون دبیرخانه مسابقات و کمیته برنامه عملیاتی، بررسی امکانات موجود و مورد نیاز، پیش بینی اعتبار لازم و کمیته اجرائی در آموزش و پرورش استان تشکیل شده است.

این مسئول با بیان اینکه برای تمام آیتمهای آموزشی و پرورشی برنامه داریم و برای تحقق استان پیشرو در کشور مصمم هستیم، اضافه کرد: اردبیل با توجه به پتانسیل و استعداد عالی معلمان و دانش آموزان، هم اکنون گامهای موثری را در رشد و اعتلای کمی و کیفی در تمام شاخصهای آموزشی، پرورشی بویژه در رشته های فنی و حرفه ای، کاردانش و تربیت بدنی برداشته است.