10 میلیارد ریال برای ایجاد مراکز بهداشتی هزینه شد

علی باباخانی در گفتگوبا خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که برای ایجاد فضاهای بهداشتی در مناطق روستایی شهرستان استانه اشرفیه چه اقداماتی انجام گرفته و چه برنامه های دارید، افزود: در حال حاضر 11 مرکز بهداشتی - درمانی در سطح شهرستان وجود دارد که اکثریت این واحدها در مراکز دهستانها هستند.

وی خاطر نشان کرد: چهار مرکز درمانی - بهداشتی نیز در قالب سفر اول و دوم سفر رئیس جمهوری به گیلان با هزینه 10 میلیارد ریال ساخته شده و یک مرکز دیگر در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه گفت: این مراکز از کلیه امکانات از قبیل داروخانه، پزشک، آزمایشگاه و سایر موارد مجهز هستند.

وی در ادامه از راه اندازی مرکز تحقیقات بادام زمینی در آستانه اشرفیه خبرداد و افزود: در حال حاضر 90 درصد بادام زمینی کشور در این شهرستان تولید می شود و تأسیس این ایستگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

باباخانی با بیان اینکه با راه اندازی این مرکز تحقیقاتی می توان راهکارهای مناسب تری برای رشد و توسعه این محصول با ارزش کشاورزی ارائه و میزان تولید بادام را افزایش داد، گفت: همه ساله 12 هزار و 700 تن بادام زمینی از دو هزار و 500 هکتار اراضی زیر کشت این محصول تولید می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه از دو هزار و 500 هکتار اراضی زیر کشت بادام زمینی هزار و 350 هکتار در قالب طرح های تحقیقاتی از قبیل بهزارعی، خاکشناسی و همچنین کشت گونه های مرغوب قرار گرفته است.

فرماندار آستانه اشرفیه خاطرنشان کرد: با توسعه فعالیتهای تحقیقاتی بادام زمینی این محصول مهم به اوج رشد و شکوفایی خود خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کیفیت این محصول بسیار بالاست و مشتری فراوانی دارد بر لزوم ایجاد صنایع فرآوری این محصول در سطح شهرستان تاکید کرد.