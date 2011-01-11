  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

آیت اللهی: امشب دل مردم ایران شاد می‌شود

آیت اللهی: امشب دل مردم ایران شاد می‌شود

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه تیم ملی در شرایط روحی و روانی مطلوبی قرار دارد، تاکید کرد: ملی پوشان مشتاقانه انتظار دیدار با عراق را می کشند و با روحیه ای که در بازیکنان تیم ملی وجود دارد، امشب دل مردم ایران شاد خواهد شد.

هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در دیداری که با اعضای تیم ملی داشتم شرایط روحی و روانی تیم را بسیار مساعد دیدم و ملی پوشان از هر نظر برای دیدار با عراق آماده اند و با شرایطی که تیم ملی دارد پیروزی در دیدار امشب دست یافتنی است.

وی تصریح کرد: دیدار با عراق ازحساسیت بالایی برخوردار است و با پیروزی دراین مسابقه می توانیم صعودمان را از این گروه تا حد زیادی قطعی کنیم.

آیت اللهی افزود: خوشبختانه حضور مسئولان فدراسیون فوتبال در کنار تیم ملی باعث دلگرمی و روحیه مضاعف بازیکنان شده است و امیدوارم این روحیه در بازی امشب با نتیجه پیروزی بخشی برای تیم ملی کامل شود.

وی درخصوص نشست روز دوشتبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درخصوص کمیته داوران تصریح کرد: آقای کفاشیان پیشنهادات مورد نظرهیئت رئیسه را پذیرفت و به احتمال زیاد ظرف روزهای آینده آقای مصطفی شهبازی به عنوان سرپرست موقت کمیته داوران و اعضای جدید این کمیته معرفی خواهند شد.

آیت اللهی در مورد تعیین رئیس جدید کمیته داوران اظهار داشت: پیشنهاد ما آقایان شفق و تاج است ولی گویا AFC اعتقاد دارد مسئولان کمیته ها باید از افراد مستقل انتخاب شوند و با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال زیرمجموعه کنفدراسیون فوتبال آسیاست باید تابع این کنفدراسیون باشیم هرچند تصمیمات فیفا نیز در این زمینه لازم الاجرا است.

وی اظهار داشت: درجلسه ای که طی روزهای جاری درفدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد در خصوص وضعیت نهایی کمیته داوران تصمیم گیری می شود.

کد مطلب 1229916

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها