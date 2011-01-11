هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در دیداری که با اعضای تیم ملی داشتم شرایط روحی و روانی تیم را بسیار مساعد دیدم و ملی پوشان از هر نظر برای دیدار با عراق آماده اند و با شرایطی که تیم ملی دارد پیروزی در دیدار امشب دست یافتنی است.

وی تصریح کرد: دیدار با عراق ازحساسیت بالایی برخوردار است و با پیروزی دراین مسابقه می توانیم صعودمان را از این گروه تا حد زیادی قطعی کنیم.

آیت اللهی افزود: خوشبختانه حضور مسئولان فدراسیون فوتبال در کنار تیم ملی باعث دلگرمی و روحیه مضاعف بازیکنان شده است و امیدوارم این روحیه در بازی امشب با نتیجه پیروزی بخشی برای تیم ملی کامل شود.

وی درخصوص نشست روز دوشتبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درخصوص کمیته داوران تصریح کرد: آقای کفاشیان پیشنهادات مورد نظرهیئت رئیسه را پذیرفت و به احتمال زیاد ظرف روزهای آینده آقای مصطفی شهبازی به عنوان سرپرست موقت کمیته داوران و اعضای جدید این کمیته معرفی خواهند شد.

آیت اللهی در مورد تعیین رئیس جدید کمیته داوران اظهار داشت: پیشنهاد ما آقایان شفق و تاج است ولی گویا AFC اعتقاد دارد مسئولان کمیته ها باید از افراد مستقل انتخاب شوند و با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال زیرمجموعه کنفدراسیون فوتبال آسیاست باید تابع این کنفدراسیون باشیم هرچند تصمیمات فیفا نیز در این زمینه لازم الاجرا است.

وی اظهار داشت: درجلسه ای که طی روزهای جاری درفدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد در خصوص وضعیت نهایی کمیته داوران تصمیم گیری می شود.