منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان دروازه دنیا را به سوی شرق گیلان باز کرد

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه قابلیتهای توسعه و پیشرفت استان گیلان در بخش گردشگری و کشاورزی نهفته است، افزود: گیلان که قطب طبیعت و گردشگری کشور است، همچنان در راستای رفاه حال گردشگرانی که به این منطقه سفر می کنند نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه جاذبه های توریستی و گردشگری این استان به اندازه ای جلب توجه کرده است که علیرغم گرما و سرمای تابستان و زمستان همچنان خیل عظیمی از گردشگران و مسافران هر روزه از اقصی نقاط کشوربا هدف بازدید از شهرها و مناطق روستایی وارد استان می شوند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل گفت: مسئولان استان با همکاری و همیاری جدی و ارائه طرحهای کارشناسی شده با فعال سازی بخش گردشگری و تبلیغات مناسب در این حوزه، در افزایش سرمایه گذاری، کاهش بیکاری و از همه مهمتر رفع محرومیت از این استان گامهای مؤثری بردارند.

وی همچنین به مخالفت برخی ها با توسعه شهرستان سیاهکل اشاره کرد وافزود: این شهرستان با داشتن ظرفیتهای عظیم گردشگری، کشاورزی، صنعتی و خدماتی باید از محرومیت زادیی شود.

قاسمی گفت: توسعه شهرستان و رفع عقب ماندگی ها فقط با حمایت مردمی تحقق می یابد وبزرگترین سرمایه مسئولان نیزعلاقمندی وحمایت این مردم است.

وی در ادامه با اشاره به برخی ازفعالیتهای عمرانی وتوسعه ای سیاهکل یادآورشد: استقلال آموزشکده سما و توسعه دانشگاه آزاد سیاهکل با افزایش جذب دانشجو، کمک به دهیاری های شهرستان، توسعه بخش راه و دیگر اقدامات درسایه تلاش مسئولان وحمایتهای مردم صورت گرفته است.