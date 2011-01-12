اولین بارش باران و خوشحالی کشاورزان در رودان

به گزارش خبرنگار مهر در رودان، بارش باران که از صبح دوشنبه آغاز شد باعث خوشحالی مردم به خصوص کشاورزان شده است.

باغداران رودانی خوشحالند که با استمرار بارش باران بیماری جاروئک جادوگر نیز از باغات برای همیشه رخت بر بندد و چون سالهای قبل باغات از سرسبزی و نشاط برخوردار شوند.

همچنین نزول رحمت الهی گرد و غبارها را از چهره باغات مرکبات و نخیلات شسته و باعث جاری شدن رودخانه های فصلی و افزایش آب رودخانه های دائمی این شهرستان شده است.

با توجه به خشکسالیهای طولانی اخیر در هرمزگان مردم مدتهاست که انتظار نزول این رحمت الهی را می کشند و آرزوی تداوم بارشها را دارند.

هواشناسی رودان مقدار بارش باریده را در حدود شش میلی متر عنوان کرد.