چگونه از دندانپزشکی نترسیم/ فناوریهایی برای کاهش هراس از درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از مردم در هر گروه سنی با دیدن تجهیزات دندانپزشکی از ترس عرق سرد می کنند، برخی دیگر زمانی که سرنگ آمپول را می بینند تپش قلب می گیرند و دست و پای عده ای دیگر در طول آزمایشهای پزشکی ویژه از جمله آزمایش خون شروع به لرزیدن می کند.

هرچند که هیچ چوب جادوگری وجود ندارد که بتواند تمام ترسهای ما را حذف کند اما در سالهای اخیر علم با بهره گیری از فناوریهای نوین راه حلهایی را یافته است که می توانند تاحد قابل توجهی ترسهای ما را کاهش دهند.

دستگاه ضد- مته کاری دندانپزشکی

در حدود 9 تا 20 درصد از آمریکاییها به دلیل ترس و هراس، از رفتن به دندانپزشکی خودداری می کنند. افرادی که به این "هراس" (فوبیا) مبتلا هستند به هیچ قیمتی حاضر به مراجعه به یک دندانپزشک نبوده و تنها در صورتی که درد امان آنها را ببرد به مطب دندانپزشکی می روند.

در این راستا، دانشمندان دانشگاه کالج لندن و دانشگاه ساپینزای رم در تحقیقات خود نشان دادند که نگاه کردن به بخشی از بدن که زیر یک تحریک درد قرار دارد موجب کاهش رنج بیمار می شود. بنابراین زمانی که بیمار به سرنگ و یا مته ای که دندانپزشک به طرف دهان وی نزدیک می کند نگاه کند درد کمتری می کشد.

همچنین به تازگی دانشمندان انگلیسی نوع دستگاه ضد مته کاری را ساخته اند که به بیماران اجازه می دهد صدای گوشخراش مته کاری دندانپزشکی را نشنوند و تنها بتوانند به حرفهای دندانپزشک گوش دهند.

این دستگاه ضد- مته کاری به یک پخش کننده MP3 و یا "آی- پاد" متصل شده و دارای یک هدفن معمولی است.

زمانی که بیمار هدفن را به گوش خود می گذارد می تواند یک زیرصدای موسیقی را گوش کند. این زیرصدا صدای ناهنجار مته کاری را حذف می کند اما سایر صداها را حفظ می کند.

مقابله با اضطراب آمپول زدن

دانشمندان موسسه تکنولوژی جورجیا در آتلانتا نوعی چسب "های- تک" بدون درد را ایجاد کردند که از صدها میکروسوزن نامرئی تشکیل شده است. این چسب برای بیماران دیابتی و یا بیماران مبتلا به عفونتهای گوش و یا حتی برای تزریق یک واکسن ضدآنفلوآنزای ساده می تواند بسیار کاربردی باشد.

همچنین گروهی از دانشمندان استرالیایی به سرپرستی مارک کندل نوعی نانو چسب را اختراع کردند که می تواند در حدود دو دقیقه مواد لازم برای دفاع از بدن در مقابل حملات خارجی ویروسها را به پوست تزریق کند.

این نانو چسب با دوزهای 100 برابر کمتر از دوزهای نرمال از طریق سرنگ را تزریق می کند درحالی که بازده نتیجه پایانی بالاتر از تزریق با سرنگ است.

تیمی از دانشمندان دانشگاه های کالیفرنیا سانتا باربارا و برکلی نیز سیستم عالی میکروجت تپش داری را طراحی کردند که از آن می توان برای انتقال داروهای پروتئینی به پوست بدون هیچ گونه درد یا کوفتگی شایع در ناحیه تزریق استفاده کرد. این تکنیک جدید ترکیبی از سرعت بسیار بالا (بیش از 100 متر در ثانیه) به همراه میانبرهای بسیار کوچک جت (بین 50 تا 100 میکرو متر) است که در هر بار تنها 2 تا 15 نانو لیتر از داروهای مایع را به بدن منتقل می کنند.

مبارزه با خون- هراسی

به گزارش مهر، به همان اندازه که آمپول- هراسی بسیار شایع است، خون- هراسی نیز ترسی است که بسیاری از مردم به آن مبتلا هستند. این افراد از رنگ و بوی خون بیزارند و چه بسا که قربانیان خون هراسی با دیدن مهمترین مایع درونی بدن غش کنند. بسیاری از این افراد حتی از خون خود زمانی که در یک لوله آزمایش جمع شده است بیشتر از سوزنی که آن را کشیده است می ترسند.

به همین منظور، دانشمندان "رود آیلند" سیستمی را ابداع کرده اند که می تواند فرد را از این فوبیا رها کند. این دانشمندان فناوری جدیدی را اختراع کردند که تجزیه خون را تنها با یک قطره خون امکانپذیر می کند. این یک قطره خون نیز از طریق سرنگی که سوزن آن سوراخ بسیار ریزی دارد گرفته می شود.

سپس یک تلفن همراه هوشمند قادر است اطلاعات مربوط به نمونه خون را پردازش کرده و از طریق اینترنت ارزشها و نتایج به دست آمده را برای آزمایشگاه ارسال کند. به این ترتیب بیمار از رفتن به آزمایشگاه که به طور طبیعی پر از بوی خون و لوله های آزمایش است بی نیاز می شود.

فرار از "ام. آر. آی"

"ام. آر. آی" نه درد دارد و نه سوزن. اما بسیاری از مردم از اینکه داخل تونلی که امواج صوتی ثابت و ممتدی گسیل می کند ترس دارند. بنابراین، دانشمندان موسسه ملی فیزیک مواد جنوا ایده ای را ارائه کردند که به جای استفاده از تونل "ام. آر. آی" از یک دستگاه با ساختار باز برای پرتونگاری استفاده می کند.

این دستگاه " MrOpen" (رزنانس مغناطیسی باز) نام دارد و از یک ماده ابررسانای جدید بهره می گیرد که حتی در یک محیط "باز" نیز می تواند عمل کند.

ویدیوقرص

آندوسکوپی، کلونوسکوپی و تصویربرداری از معده و روده در اکثر موارد شیوه ای دردآورد و ناخوشایند محسوب می شود. از آن گذشته چندین ساعت باید سپری شود تا بیمار به حال اولیه خود باز گردد.

به همین منظور محققان موسسه مهندسی زیست پزشکی فرانهوفر آلمان در سال 2008 دوربین قرصی شکلی را ابداع کردند که با استفاده از راهنمایی های متخصصان در درون مری و معده بیمار به پیش می رود.

این دوربین پس از وارد شدن به بدن بیمار می تواند در هر ثانیه دو تا چهار تصویر از بافتهای مختلف درون معده و مری بیمار ثبت و به دریافت کننده ای که در خارج از بدن قرار دارد ارسال کند.

یکسال بعد دانشمندان دانشگاه پلی تکنیک رم نسل دوم "ویدیو کپسولها" را با عنوان CC2 توسعه دادند. این کسپولهای هوشمند می توانند شتاب گرفتن و یا آهسته شدن سرعت تصویربرداری در روده را بفهمند و با تهیه تصاویر 360 درجه حداکثر دقت را در تشخیص آسیبهای روده تضمین کنند.

ابعاد این کسپولها که با یک لیوان آب خورده می شوند به طول 5/31 میلیمتر و قطر 6/11 میلیمتر است. این کسپول هوشمند همانند نسل اول ویدئو کپسولها مجهز به دو دوربین و دو منبع نوری است اما زاویه تصویرنمایی آن از 156 درجه نسل اول به 172 درجه ارتقا یافته است. این زاویه عریض تصویربرداری 360 را امکانپذیر می کند.

پس از گذشت دو دقیقه از زمانی که بیمار ویدئو کپسول هوشمند را با یک لیوان آب خورد، کپسول برای صرفه جویی در مصرف باتریها خاموش می شود و پس از یک ساعت و 45 دقیقه دوباره فعال می شود. این مدت زمان برای رسیدن کپسول به روده کوچک و روده بزرگ کافی است. به طور طبیعی پس از 10 ساعت باتریهای کپسول تمام می شوند و قرص منفجر می شود. این کپسولها در بسیاری از بیمارستانهای دنیا جایگزین دستگاههای آندوسکوپی و کلونوسکوپی شده اند.