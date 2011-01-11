عمده مشکلات سیل سال گذشته قم را خود ایجاد کرده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عابدینیپور صبح سهشنبه در سمینار آموزشی شیوههای مقابله با برف و یخبندان که در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری شهید کلهری قم برگزار شد در خصوص حادثه سیل فرودین سال 88 در رودخانه قم بیان داشت: عمده مشکلات را با دست خودمان ایجاد کرده و یا برای آنها تدابیری اتخاذ نکردهایم و همچنین در مشکلاتی که خودمان بوجود آوردهایم شکست میخوریم.
وی با اشاره به آب گرفتگی و مشکلات ایجاد شده در شهرک پردیسان که در جریان وقوع سیل سال گذشته بوقوع پیوست اظهار داشت: زمانی که نخالههای شهرک پردیسان را در بالا دست شهرک تخلیه میکنیم، به نوعی اینکار موجب ایجاد سیل بند در مسیر خروج آب از شهرک پردیسان میشود و بدون اینکه به فکر تخلیه آب و سیل باشیم نخالههای ساختمانی را در این مکانها تخلیه میکنیم و بعد از آن شاهد سرازیر شدن آب و نخالههای شهرک به سمت روخانه و وقوع سیل هستیم.
وی با اشاره به اینکه بیشتر مواقع خودمان شدت وقوع حوادث را دامن میزنیم ادامه داد: اگر زبالهها و نخالهها را از انهار و مسیر عبور آب که این انهار جریان عبور آب را تا حدود 25 میلی متر جواب خواهد داد، جمع آوری کنیم و با همت و حرکت قبل از وقوع حوادث تدابیری اتخاذ کنیم این امر در جلوگیری از بروز بسیاری از حوادث ناگوار در آینده موثر خواهد بود.
رودخانه قم مارپیچی میشود
شهردار قم سرعت حرت آب در رودخانه قم بیان داشت: مارپیچی بودن مسیر جریان آب از شدت حرکت و همچنین از فرسایش و تخریب مسیر عبور آب میکاهد ولی در حال حاضر مسیر جریان آب در رودخانه قم مستقیم است و برای مارپیچی کردن آن نیز در آینده تدابیری اتخاذ شده است.
سازگاری با حوادث طبیعی بهترین راهکار است
وی با اشاره به عنوان سمینار شیوههای مقابله با برف و یخبندان اظهار داشت: هدف ما مقابله با حوادث طبیعی نیست بلکه ارائه راهکار در برابر حوادث طبیعی و سازگاری با آن میباشد که در این سمینارها آموزش چگونگی برخورد و عکس العمل در برابر حوادث طبیعی آموزش داده میشود و منظور از برگزاری چنین سمیناری، آموزش همکاران و افرادی که در زمینه مقابله با برف و یخبندان فعالیت دارند، میباشد.
وی با انتقاد از عنوان مقابله با حوادث طبیعی بیان داشت: مقابله با حوادث ما را به شرایط نابسامان هدایت خواهد داد و نباید در برابر حوادث طبیعی مقابله کرد بلکه باید در برابر آن سازگاری و راهکار ارائه داد.
استفاده از نمک برای ذوب یخ خیابانها خسارت آور است
شهردار قم بیان داشت: زمانی که افراد برای مقابله با برف و یخبندان از نمک استفاده میکنند این امر سبب خراب شدن آسفالت خیابان، تخریب تاسیسات آبرسانی شهری و همچنین تبدیل آب شیرین به آب شور میشود.
عابدینیپور اظهار داشت: باید از نعمتهای الهی که بر ما نازل میشود به خوبی استفاده کرد و آنها را از حوادث طبیعی به نعمتهای طبیعی تبدیل کنیم.
علت خسارت یخبندان سال گذشته عدم تدبیر بود
شهردار قم با اشاره به برف سنگین و سرمای 27 درجه زیر صفر که در سال 86 مردم قم را غافلگیر کرد بیان داشت: اگر در آن زمان دو روز مردم را دعوت به آرامش کرده بودیم و با تعطیلی دو روزه اجازه تحرک به مردم نمیدادیم شاهد بسیاری از مشکلات از جمله دست و پا شکستگیها، صدمات و خسارت نبودیم.
وی اظهار داشت: اتخاد تدابیر قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه میتواند مشکل گشای بسیاری از مشکلات و خسارتهای پیش رو باشد.
شهردار قم ادامه داد: اگر قبل از وقوع حادثه تدابیر آن به خوبی اندیشیده شود و همچنین مردم را دعوت به همکاری با تدابیر اندیشیده شده کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی اظهار داشت: در جریان وقوع سیل سال گذشته حدود چهار هزار دستگاه در بستر رودخانه پارک بود که شب قبل از حادثه تمام دستگاههای مربوطه برای تخلیه این خودروها از بستر رودخانه بسیج شده بودند و اتومبیلهای پارک شده را از بستر روخانه تخلیه کردند که تنها 4 خودرو در این مکان باقی ماند.
شایان ذکر است در سمینار آموزشی شیوههای مقابله با برف و یخبندان با محورهای آموزش طرح جامع عملیات زمستانی و همچنین شیوههای مقابله با برف و یخبندان گزارشی از عملکرد شهرداری در خصوص یخبندان سال 86 مبنی بر اینکه 12 هزار و 400 تن نمک و ماسه برای ذوب یخهای شهر قم استفاده شده و همچنین در سیل سال 86 ، 60 خودرو از داخل رودخانه قمرود بیرون کشیده شده است بیان شد.
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