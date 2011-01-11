فرانسه به جمع کشورهای میزبان جشنواره تجسمی فجر پیوست

به گزاری خبرگزاری مهر، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قرار بر این بود که سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر به طور همزمان در ایران و پنج کشور دنیا برگزار شود اما در حال حاضر با توجه به رایزنی‌های انجام شده، این جشنواره علاوه بر کشورهای اتریش، ایتالیا، هلند، سوریه و لبنان در کشور فرانسه هم برگزار می‌شود.

مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای هنری جشنواره هنرهای جشنواره عنوان کرد: پیش از این اعلام شده ‌بود سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، در پنج کشوراتریش، ایتالیا، هلند، سوریه، لبنان به طور همزمان برگزار می‌شود.

وی افزود: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرانسه به این کشور پیشنهاد کرد که سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در فرانسه هم برگزار شود و این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت. در حال حاضر قرار است جشنواره در شش کشور برگزار شود.

مدیر کل هنرهای تجسمی ابراز کرد: علاوه بر ارائه آثار جشنواره در شش کشور، جشنواره تجسمی فجر امسال در سطح کشورمان نیز گسترده تر از دوره قبل برگزار می شود و تهران و 20 استان کشور میزبان این جشنواره هستند. گستردگی جشنواره موجب می‌شود مخاطبان و علاقه‌مندان بیشتری در استان‌های کشور و در خارج از مرزها از جشنواره استفاده کرده و شاهد آثار خوب هنرمندان شرکت کننده باشند.

شالویی در پایان گفت: حضور چشمگیر هنرمندان تمام استان‌ها در جشنواره و افزایش دوبرابری آثار نسبت به دوره قبل، گستردگی جشنواره در داخل و خارج از کشور و حضور هنر خیالی نگاری و هنر جدید از ویژگی‌های سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر است.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، پوستر، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور، سفال و سرامیک و خوشنویسی به صورت رقابتی برگزار می شود و هنر خیالی نگاری، هنر جدید و همایش علمی دیگر برنامه‌های جشنواره است.

