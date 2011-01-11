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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

سومین دوره/

فرانسه به جمع کشورهای میزبان جشنواره تجسمی فجر پیوست

فرانسه به جمع کشورهای میزبان جشنواره تجسمی فجر پیوست

فرانسه هم به جمع کشورهای خارجی نمایش دهنده آثار سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر پیوست.

به گزاری خبرگزاری مهر، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قرار بر این بود که سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر به طور همزمان در ایران و پنج  کشور دنیا برگزار شود اما در حال حاضر با توجه به رایزنی‌های انجام شده، این جشنواره علاوه بر کشورهای اتریش، ایتالیا، هلند، سوریه و لبنان در کشور فرانسه هم برگزار می‌شود.

 مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای هنری جشنواره هنرهای جشنواره عنوان کرد: پیش از این اعلام شده ‌بود سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، در پنج کشوراتریش، ایتالیا، هلند، سوریه، لبنان به طور همزمان برگزار می‌شود.

وی افزود: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرانسه به این کشور پیشنهاد کرد که سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در فرانسه هم برگزار شود و این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت. در حال حاضر قرار است جشنواره در شش کشور برگزار شود.

مدیر کل هنرهای تجسمی ابراز کرد: علاوه بر ارائه آثار جشنواره در شش کشور، جشنواره تجسمی فجر امسال در سطح کشورمان نیز گسترده تر از دوره قبل برگزار می شود و تهران و 20 استان کشور میزبان این جشنواره هستند. گستردگی جشنواره موجب می‌شود مخاطبان و علاقه‌مندان بیشتری در استان‌های کشور و در خارج از مرزها از جشنواره استفاده کرده و شاهد آثار خوب هنرمندان شرکت کننده باشند.

شالویی در پایان گفت: حضور چشمگیر هنرمندان تمام استان‌ها در جشنواره و افزایش دوبرابری آثار نسبت به دوره قبل، گستردگی جشنواره در داخل و خارج از کشور و حضور هنر خیالی نگاری و هنر جدید از ویژگی‌های سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر است.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، پوستر، عکاسی، نگارگری، کاریکاتور، سفال و سرامیک و خوشنویسی به صورت رقابتی برگزار می شود و هنر خیالی نگاری، هنر جدید و همایش علمی دیگر برنامه‌های جشنواره است.
 

کد مطلب 1229946

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