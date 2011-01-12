راننده آمبولانسی که هنگام مرگ کسی به یاری اش نشتافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سهل انگاری پزشکان و پرستاران و همچنین نبود امکانات فوریتهای پزشکی همانند آمبولانس در چند ماهه اخیر موجب مرگ چندین نفر در مناطق مختلف استان هرمزگان شده است.

از جمله این موارد می توان به مرگ مرحومه فریده جعفری مادر باردار مینابی اشاره کرد که به دلیل سهل انگاری پزشکان و پرستاران بیمارستان میناب در تابستان امسال جان خود را از دست داد.

همچنین دو هفته پیش نیز سه بیمار هرمزی به علت نبود آمبولانس در جزیره هرمز جان خود را از دست دادند.

اما این بار یک فرد 57 ساله و از اهالی بخش فین در بندرعباس به نام محمد زبرا به علت سهل انگاری و بی توجهی عجیب پزشکان این منطقه جان خود را از دست داد.

رضا سلیمانی پور داماد مرحوم زبرا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: حدود ساعت دو و30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه شانزدهم دی ماه امسال حال پدر همسرم نامساعد و از ناحیه قلب دچار درد شدیدی شد و ما بلافاصله آقای زبرا را به درمانگاه فین منتقل کردیم.

هیچ پزشکی در درمانگاه فین حضور نداشت

وی افزود: در درمانگاه فین فقط یک نگهبان حضور داشت و او به ما گفت که در حال حاضر هیچ پزشکی در درمانگاه حضور ندارد.

سلیمانی پور ادامه داد: من بلافاصله به همراه همسر و مادر خانمم آقای زبرا را به درمانگاه روستای رضوان که از روستاهای توابع فین است منتقل کردیم که در آنجا پزشک حضور داشت.

داماد مرحوم محمد زبرا بیان داشت: با وجود اینکه پزشک در درمانگاه روستای رضوان حضور داشت اما به دلایل نامعلومی حاضر نمی شد مریض ما را ویزیت کند و هرچه قدر به او خواهش می کردیم بالای سر بیمار حضور یابد اما این کار را نمی کرد.

وی عنوان کرد: پس از خواهشها و تمناهای فراوان پزشک حاضر شد تا مرحوم زبرا را ویزیت کند و هنگامی که بالای سر بیمار حاضر شد گفت که بیمار به علت حمله قلبی جان خود را از دست داده است و دیگر هیچ کاری نمی شد برای او انجام داد.

پزشک درمانگاه رضوان برخورد تند و نامناسبی داشت

سلیمانی پور با اشاره به برخورد نامناسب پزشک و مسئولان درمانگاه رضوان، اظهار داشت: متاسفانه پزشک و دیگر افرادی که در درمانگاه رضوان حضور داشتند از ابتدای ورود ما به آنجا برخورد بسیار تند و بدی را با ما انجام دادند و پس از دقایق طولانی حاضر شدند تا بیمار ما را ویزیت کنند.

داماد مرحوم زبرا با اشاره به اینکه این مرحوم 30 سال راننده آمبولانس مرکزبهداشت فین بود وحدود یک سال از بازنشستگی او می گذشت، تصریح کرد: در روز بعد با مسئولان درمانگاه فین ملاقات کردم و به آنها گفتم فردی که 30 سال دراین درمانگاه و مرکز بهداشت فین خدمت کرد به علت سهل انگاری پزشکان جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: مسئولان درمانگاه فین گفتند که ما آن شب دردرمانگاه حضور داشتیم اما نگهبان به ما اطلاع نداده است اما نگهبان درمانگاه می گوید که در آن لحظه هیچ شخصی در درمانگاه حضور نداشت.

مسئولان برای رفع مشکل پزشک اقدامی نکرده اند

سلیمانی پور خاطرنشان کرد: بارها و بارها به مسئولان استان هرمزگان وبخش فین گفته بودیم که درمانگاه فین نیاز به پزشک 24 ساعته دارد اما تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده و متاسفانه این امر موجب مرگ مرحوم زبرا شد.

وی اظهار داشت: بازرسان حراست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در روزهای اخیر برای بررسی مسئله و مشخص شدن مقصران این حادثه به فین آمدند.

از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انتظار پاسخگویی داریم

سلیمانی پور تاکید کرد: ما ازمسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انتظار پیگیری وپاسخگویی درخصوص مرگ شخصی را داریم که 30 سال برای این دانشگاه در فین خدمت کرده و آنها باید هرچه سریعتر مقصران این حادثه را شناسایی و معرفی کنند.

متاسفانه بار دیگر سهل انگاری پزشکان در استان هرمزگان جان یک نفر دیگر را در این استان گرفت.

مرحوم محمد زبرا که 30 سال با رانندگی آمبولانس جان بسیاری از افراد را از مرگ نجات داده بود اما زمانی که خودش نیاز به کمک فوری پزشکی داشت هیچکس نبود که به او کمک کند.

نکته قابل توجه اینکه باید مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای وضعیت بیمارستانها و درمانگاهها در روستاها و شهرستانهای مختلف بویژه در شایط خاص چاره اندیشی کنند.