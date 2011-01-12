ایجاد بخش خصوصی در بیمارستانهای هیئت امنایی تامین اجتماعی

رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بخش خصوصی در تنها بیمارستان تامین اجتماعی (میلاد) فعال است.
وی با بیان اینکه اداره بیمارستانهای تامین اجتماعی به صورت هیئت امنایی در دستور کار قرار دارد، افزود: اگر فعالیت این بیمارستانها آغاز شود این فرصت فراهم می شود که بخش "VIP" در این بیمارستانها راه اندازی شود.
حافظی ادامه داد: هدایت بیمارستانهای تامین اجتماعی به سمت هیئت امنایی شدن در قالب تفویض اختیار به این بیمارستانها دنبال می شود.
مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: قطعا راه اندازی بخش خصوصی در این بیمارستانها می تواند به سطح ارتقای خدمات درمانی منجر شود.
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