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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۷:۵۸

حافظی به مهر خبر داد:

ایجاد بخش خصوصی در بیمارستانهای هیئت امنایی تامین اجتماعی

ایجاد بخش خصوصی در بیمارستانهای هیئت امنایی تامین اجتماعی

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از ایجاد بخش "VIP" در بیمارستانهای هیئت امنایی تامین اجتماعی خبر داد.

رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بخش خصوصی در تنها بیمارستان تامین اجتماعی (میلاد) فعال است.

وی با بیان اینکه اداره بیمارستانهای تامین اجتماعی به صورت هیئت امنایی در دستور کار قرار دارد، افزود: اگر فعالیت این بیمارستانها آغاز شود این فرصت فراهم می شود که بخش "VIP" در این بیمارستانها راه اندازی شود.

حافظی ادامه داد: هدایت بیمارستانهای تامین اجتماعی به سمت هیئت امنایی شدن در قالب تفویض اختیار به این بیمارستانها دنبال می شود.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: قطعا راه اندازی بخش خصوصی در این بیمارستانها می تواند به سطح ارتقای خدمات درمانی منجر شود.

کد مطلب 1229966

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