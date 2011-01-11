به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکراصفهانی ظهر سه شنبه در دیدار با سفیر بحرین در جمهوری اسلامی ایران، به برقراری خط هوایی میان اصفهان و منامه اشاره کرد و افزود: به یقین پس از راه‌اندازی خط هوایی اصفهان و منامه، اصفهان به سکویی برای پیشرفت و توسعه صنعت گردشگری دو کشور ایران و بحرین تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اصفهان پتانسیل بسیار بالایی در زمینه فرهنگ، هنر و تاریخ دارد، اظهار داشت: بدون شک اصفهان با غنای فرهنگی و تاریخی خود می‌تواند راه توسعه را برای دو کشور ایران و بحرین همواره کرده و هر دو کشور را در جهت پیشرفت و توسعه یاری کند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در بحرین یکی از برنامه‌های این استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: با جدیت تمام به منظور برگزاری نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف اصفهان در بحرین تلاش می‌کنیم.

وی اضافه کرد: امیدواریم با همکاری مقامات بحرینی در آینده نزدیک شاهد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف اصفهان در این کشور باشیم.

ذاکراصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و بحرین بیان داشت: ایران و بحرین دو کشور مسلمان و همسایه هستند که به یقین مشترکات فرهنگی بسیاری دارند و بر همین اساس دو شهر اصفهان و منامه نیز از این مشترکات جدا نیستند.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط هوایی اصفهان به منامه، ارتباط دو کشور را افزایش می‌دهد، گفت: بدون شک بحرین با ایجاد این خط هوایی می‌تواند از تجربه‌های بزرگ اصفهان در زمینه‌های مختلف علمی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی استفاده کند.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه ارتباطات ایران و بحرین باید همواره گسترش یابد، افزود: تلاش می‌کنیم در حوزه استاد، دانشجو و مبحث علمی نیز با کشور بحرین و شهر منامه ارتباط منسجم و مطلوبی برقرار کنیم.