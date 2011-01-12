به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری کارت اعتباری خرید و تصویب آن در شورایعالی اشتغال موضوعی است که ابتدا در وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی برای کارمندان و پس از آن در فازهای بعدی برای کارگران و همه مردم اجرا خواهد شد.

اخیرا نمایندگان کارگران در کانون عالی شوراهای اسلامی کار، درخواست دیداری را با وزیر کار و امور اجتماعی پیرامون این موضوع داده اند. محمد پارسا عضو این کانون عالی به مهر اعلام کرد که در این نشست علاوه بر موضوعات دیگر، تاخیر در واگذاری کارت اعتباری کارگران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این موضوع و آخرین اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی را با محمدحسین فروزان مهر، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی مطرح کرده ایم که به شرح زیر است.

* خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: آقای فروزان مهر علت عدم اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال در واگذاری کارت اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی به کارگران پس از گذشت 6 ماه از آغاز اجرای آن در بخش کارمندی چیست؟

- فروزان مهر: حتما اطلاع دارید که در مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی اشتغال که در دوم اسفند ماه 88 برگزار شد اسمی از کارت اعتباری برای کارگران برده نشده و فقط به صراحت به کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت اشاره شده است، بنابراین چنین مصوبه ای که به کارگران کارت اعتباری داده شود وجود نداشته که بخواهد اجرا شود یا علل عدم اجرای آن را بگوییم.

* پس در جلسات بعدی شورای عالی اشتغال هم مصوبه ای مبنی بر واگذاری کارت اعتباری به کارگران مطرح نبوده است؟

- خیر، در مصوبات جلسه بیستم و مصوبات جلسه بیست و سوم هم که برای پیگیری همان مصوبه جلسه پانزدهم بوده فقط به کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت اشاره شده و مطلبی در خصوص اعطای کارت اعتباری به کارگران مطرح نشده است.

* آیا مسئولیت اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری به عهده وزارت کار است یا دستگاههای دیگر؟

- هم اکنون مسئول اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری، وزارت کار نیست. این طرح از سوی وزیر کار و امور اجتماعی مطرح و پس از تصویب در شورای عالی اشتغال برای اجرا به وزارت بازرگانی سپرده شده است.

* آیا نظارت بر اجرای طرح کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی به عهده شورای عالی اشتغال است؟ اگر بله بفرمایید در چه مرحله ای است؟

- البته نظارت بر چگونگی اجرای طرح از نظر کمی و کیفی به استناد مصوبات شورای عالی اشتغال به عهده معاون نظارت و هماهنگی در سیاست های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور است. ولی بر اساس مصوبات شورا مقرر شد در مرحله اول به صورت آزمایشی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش تحت پوشش این طرح قرار گیرند و در مرحله بعد سایر وزارتخانه ها نیز از مزایای آن بهره مند شوند.

* به صورت کلی می توان ارتباطی بین کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی خرید و بن کارگری پیدا کرد؟

- باید بگویم کارت های اعتباری ویژه کارکنان دولت هیچگونه ارتباطی با بن کارگری ندارد و مقوله ای جداگانه است.

* وزیر کار در این مورد کارت اعتباری را طرحی برای همه مردم ایران خوانده است، در این زمینه چه توضیحی دارید؟

- توسعه کارت های اعتباری تا سطح عموم جامعه از موارد بسیار خوب، مطلوب و در واقع عین عدالت است و تلاش مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی این است که از طریق شورای عالی اشتغال در گام های بعدی، این مصوبه به کارگران و بازنشستگان و در صورت بضاعت تا سطح عموم مردم جامعه گسترش داده شود.