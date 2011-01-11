جدایی سودان حلقه ای از سریال تجزیه کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در مقاله ای که به قلم " فهمی هویدی " نویسنده عرب زبان به تحریر در آمده است، به موضوع جدایی جنوب سودان اشاره می کند.

" فهمی هویدی " خاطرنشان می کند: تا زمانیکه نتوانیم و قادرنباشیم ازوحدت سودان دفاع کنیم شاید بهتر باشد که از عمق حادثه ای که این روزها دراین کشور درحال وقوع است، مطلع شویم.

شاید آگاه باشیم که جدایی جنوب پایان راه نیست، بلکه حلقه ای از سریال تجزیه جهان عرب و همچنین محاصره مصر است.

در این مقاله که با عنوان " اسرائیلی ها قصه جدایی را روایت می کنند" آمده است : جنبش صهیونیستی خیلی پیشتر درک کرد که گروه های اقلیت در جهان عرب درحقیقت همپیمان طبیعی اسرائیل هستند و از همین جا بود که برای برقراری ارتباط با این گروه ها دسیسه چینی کرد.

" فهمی هویدی" ادامه می دهد: به این ترتیب عناصر صهیونیستی با کردها در عراق و سوریه ، ساکنان جنوب سودان ، مارونی ها در لبنان و همچنین قبطی ها(مسیحیان) مصر تماس برقرار کردند و در توطئه ها و دسیسه هایشان بر اصل " تفرقه بینداز و حکومت کن" تکیه کردند. چرا که از نظرآنها تنها وسیله ای است که می تواند به تجزیه جهان عرب آن هم با ایجاد مناطق جدایی طلب کوچک در داخل کشورهای مد نظر کمک کند.

درادامه این مقاله همچنین می خوانیم که غرب بیش از یک قرن است که برای جدایی جنوب سودان عزم خود را جزم کرده است و برای این منظور ازیک سو با مجهز کردن جدایی طلبان به سلاح و از سوی دیگر با تحت فشار قرار دادن طرف مقابل زمینه سازی می کند.

این روزنامه در پایان تاکید می کند: اگر این یک چهارم این تلاش ارائه شده برای جدایی جنوب از سودان به مسئله فلسطین اختصاص می یافت تا کنون پرونده این موضوع بسته می شد و فلسطینی ها سالها پیش به حقوقشان می رسیدند. اما تعیین سرنوشت و استقلال برای جنوب سودان حلال و برای فلسطینی ها حرام است!