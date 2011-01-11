واقعیت در فیلم "مرهم" جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نژاد در این ارتباط گفت: این فیلم در هر جشنواره ای که به نمایش درآمده، موفق بوده است و تاکنون توانسته جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره شیکاگو و اخیرا نیز جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره دبی را کسب کند.

وی افزود: بسیاری از اساتید و فیلمسازان معتبر که به تماشای "مرهم" نشسته اند، آن را تایید کرده و معتقدند که بهترین فیلم من است. همچنین کارگردانانی چون بهرام بیضایی و عباس کیارستمی که فیلم را دیده اند، نظر مثبت و خوبی درباره این اثر داشتند.

داوودنژاد این فیلم را برخوردار از فضایی خانوادگی و اجتماعی خواند و گفت: این فیلم در بین دیگر آثارم به لحاظ اجرای سینمایی که دارد، شبیه به "نیاز" و "مصائب شیرین" است. موضوع "مرهم" زندگی واقعی و افراد قصه نیز واقعی هستند؛ به معنای دیگر در این فیلم واقعیت زندگی جاری است.

این کارگردان درباره پیش بینی خود از اظهار نظرها درباره "مرهم" در جشنواره فیلم فجر امسال، بیان کرد: باید دید که چه آثاری در جشنواره امسال حضور دارند و در مقایسه با آنان دراین باره اظهار نظر کنم. هفته آینده نسخه ای از فیلم را به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارسال می کنیم تا در صورت انتخاب اولین حضور داخلی آن را در فجر امسال داشته باشیم.

«مرهم» داستان دختر معتادی را روایت می کند که از خانه فرار کرده و مادربزرگش او را تعقیب می‌کند.

رضا داوود‌نژاد، احترام حبیبیان، طناز طباطبایی، کبری حسن‌زاده، سجاد سپهری، شیرین صفری، محرم موتمدی، سیاوش آقا‌محمدی، مهراد مهرکیش،علی داوود‌نژاد بازیگران شناخته شده این فیلم و باقی نابازیگر هستند.

عوامل فیلم "مرهم" عبارتند از:نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: علیرضا داوود‌نژاد، ، فیلمبردار: رضا شیخی، صدابردار: محمدرضا حسینی، طراح صحنه: شیرین شازده‌احمدی، مجری طرح: رضا داوود‌نژاد.

