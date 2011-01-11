10 میلیارد ریال به مدارس مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر سه شنبه در هم اندیشی مدیران کل آموزش و پرورش منطقه شش کشور در مجتمع خزرآباد ساری افزود: آموزش و پرورش مازندران به تبع سیاست های دولت در جهت رفاه دانش آموزان مدارس روستایی و محروم، 10 میلیارد ریال برای ایاب ذهاب این دانش آموزان اختصاص یافت.

وی با اشاره به عملکرد گروه هم اندیشی مدیران کل آموزش و پرورش منطقه شش کشور گفت: این گروه متشکل از استان های زنجان، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان است که به بررسی و واکاوی سیاست های آموزش و پرورش که باید در کارگروه کشوری تصویب شود می پردازند.

وی ساماندهی نیروی انسانی را از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه دانست و افزود: در طول سال های گذشته دستورالعمل های متعددی در این راستا طراحی و اجرا شده است اما امسال حسب سیاست مقام عالی وزارت این دستورالعمل ها باید جرح و تعدیل و ویرایش شود.

فیاضی، از مجتمع های آموزشی و پرورشی ترنم ولایت به عنوان تجربه جدیدی در کشور یاد کرد و گفت: هدف از تاسیس این مجتمع ها توسعه نظارت آموزش و پرورش در مدارس پراکنده روستایی است که توسط مدیر مجتمع مورد نظارت بالینی قرار گرفته و نواقص پنهان در آن آشکار می شود تا منجر به افزایش کیفی آموزش در این مدارس شود.

وی به وجود 323 مجتمع آموزشی و پرورش در مازندران اشاره و تاکید کرد: این مدارس به عنوان مراکزی برای آموزش معلمان مجهز بوده و نیازهای مراکز تحت پوشش را رفع شود.

