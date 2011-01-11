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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

با احری قانون هدفمندی/

10 میلیارد ریال به مدارس مازندران اختصاص یافت

10 میلیارد ریال به مدارس مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش مازندران از اختصاص 10 میلیارد ریال به مدارس مازندران جهت جبران بخشی از هزینه های طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر سه شنبه در هم اندیشی مدیران کل آموزش و پرورش منطقه شش کشور در مجتمع خزرآباد ساری افزود: آموزش و پرورش مازندران به تبع سیاست های دولت در جهت رفاه دانش آموزان مدارس روستایی و محروم، 10 میلیارد ریال برای ایاب ذهاب این دانش آموزان اختصاص یافت.

وی با اشاره به عملکرد گروه هم اندیشی مدیران کل آموزش و پرورش منطقه شش کشور گفت: این گروه متشکل از استان های زنجان، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان است که به بررسی و واکاوی سیاست های آموزش و پرورش که باید در کارگروه کشوری تصویب شود می پردازند.
 
وی ساماندهی نیروی انسانی را از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه دانست و افزود: در طول سال های گذشته دستورالعمل های متعددی در این راستا طراحی و اجرا شده است اما امسال حسب سیاست مقام عالی وزارت این دستورالعمل ها باید جرح و تعدیل و ویرایش شود.
 
فیاضی، از مجتمع های آموزشی و پرورشی ترنم ولایت به عنوان تجربه جدیدی در کشور یاد کرد و گفت: هدف از تاسیس این مجتمع ها توسعه نظارت آموزش و پرورش در مدارس پراکنده روستایی است که توسط مدیر مجتمع مورد نظارت بالینی قرار گرفته و نواقص پنهان در آن آشکار می شود تا منجر به افزایش کیفی آموزش در این مدارس شود.
 
وی به وجود 323 مجتمع آموزشی و پرورش در مازندران اشاره و تاکید کرد: این مدارس به عنوان مراکزی برای آموزش معلمان مجهز بوده و نیازهای مراکز تحت پوشش را رفع شود.
 
کد مطلب 1229982

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