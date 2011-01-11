به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در این دیدار نمادین که توسط کانون هواداران منچستریونایتد ترتیب داده شده از ناصر حجازی، سنگربان اسطورهای فوتبال ایران و هوادار همیشگی منچستریونایتد تقدیر شود. ضمن آنکه حجازی در این مسابقه هدایت فوتسالیستهای منچستری را هم برعهده خواهد داشت.
در نقطه مقابل هم تیم رئال مادرید با هدایت حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران وارد میدان خواهد شد. محمدرضا حیدریان، محمد کشاورز، مجید لطیفی، احمد اسماعیلپور و مجتبی نصیرینیا هم فوتسالیستهای هستند که قرار است در این مسابقه با پیراهن منچستریونایتد و رئال مادرید وارد میدان شوند.
ضمن آنکه قضاوت این دیدار را هم سعید مظفریزاده به همراه مرتضی کریمی برعهده خواهند داشت. تمام عواید این مسابقه جذاب به کودکان بیسرپرست و بدسرپرست مؤسسه فرهنگی دارالاکرام حضرت ابوالفضل (ع) تعلق خواهد گرفت.
این مسابقه فوتسال خیرخواهانه از ساعت 19 الی 22 فردا شب (چهارشنبه 22 دیماه) در سالن مجموعه ورزشی شهید دستگردی واقع در فاز اول شهرک اکباتان برگزار خواهد شد. ورود برای تمام آقایان و بانوان آزاد است.
نظر شما