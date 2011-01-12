صادرات گاز ایران به ترکیه دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با توافق جدید تهران- آنکارا برای افزایش حجم صادرات گاز طبیعی و مشارکت یک میلیارد دلاری برای ساخت خط لوله جدید انتقال گاز ایران به اروپا، صادرات گاز به این همسایه شمالغربی کشور 100 درصد افزایش یافته است.

بر این اساس شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه سال گذشته میلادی بیش از هشت میلیارد و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر شده است، اعلام کرد: میزان صادرات گاز طبیعی ایران به این کشور اروپایی از رشدی 50 درصدی نسبت به سال 2009 میلادی برخوردار بوده است.

صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه در سال گذشته میلادی نسبت به سال 2008 میلادی 100 درصد افزایش یافته است.

در همین حال مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه سال گذشته بیشترین میزان تحویل گاز به ترکیه مربوط به ماه‌های سرد سال بوده است، گفت: حجم گاز صادراتی تنها چهار درصد از کل گاز تولیدی ایران را شامل می شود و نزدیک به سه میلیارد دلار درآمد ارزی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.

وی افزود: احتساب این موضوع ارزش سالانه گاز مصرفی داخل کشور 75 میلیارد دلار بوده که با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و مصرف بهینه گاز طبیعی پیش بینی می شود، با کاهش حداقل 10 درصد در مصرف گاز طبیعی، میلیاردها دلار به میزان صادرات گاز طبیعی افزوده شود.

این مقام مسئول با مطلوب ارزیابی کردن همکاریهای دو جانبه شرکت ملی گازایران و بوتاش ترکیه، تاکید کرد: سال گذشته هر دو طرف قرارداد به طور کامل به تمامی تعهدات قراردادی خود در مورد کیفیت و کمیت گاز مبادله شده عمل کرده اند .

بوجارزاده با اعلام اینکه با وجود افزایش تحریمهای بین المللی ظرفیت صادرات گاز با بهره برداری از خطوط لوله و ایستگاههای تقویت فشار گاز افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: ایران آمادگی افزایش صادرات گاز طبیعی به کشورهای مختلف اروپایی را دارد.

به گزارش مهر، هفته جاری با حضور سیدمسعود میرکاظمی و تانر ییلدیز وزیران نفت و انرژی ایران و ترکیه، دور جدید مذاکرات گازی دو کشور در تهران برگزارشد.

توافق برای ترانزیت گاز ایران به سوئیس، مشارکت یک میلیارد دلاری شرکتهای خصوصی ترکیه برای ساخت خط لوله جدید صادرات گاز ایران به اروپا و افزایش حجم گاز صادراتی ایران به ترکیه از مهمترین نتایج مذاکرات یک روزه دو طرف در تهران بود.

اولین قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران حدود 15 سال گذشته بین شرکت ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه امضا شده است. بر اساس این قرارداد، 23 ساله مقامات 2 کشور برای افزایش ظرفیت انتقال گاز ایران به ترکیه تا سقف 10 میلیارد متر مکعب به توافق رسیده بودند.



در حال حاضر امکان صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه وجود دارد، به طوری که تاسیسات گازی ایران از ظرفیت انتقال سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه برخوردار است که امکان افزایش این ظرفیت از طریق خطوط لوله موجود تا سقف 40 میلیون متر مکعب در روز و معادل 15 میلیارد متر مکعب در سال وجود دارد.

جواد اوجی معاون وزیر نفت هم اخیرا از شکسته شدن رکورد صادرات گاز به ترکیه خبر داده و به مهر گفته بود: ایران با توجه به وجود سرمای شدید در اروپا آمادگی افزایش 10 تا 15 میلیون متر مکعبی صادرات روزانه گاز به ترکیه را دارد.