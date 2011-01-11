به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه اخیر شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی "چمران" به تهیه‌کنندگی محمد پیرهادی و کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، "بازگشت" به تهیه‌کنندگی امیرعباس گردان و کارگردانی محمد قاسمی (کارگردان اول)، "انسان‌ها" به تهیه کنندگی مهدی احمدی و کارگردانی محسن توکلی (کارگردان اول) و " دوباره پرواز خواهی کرد" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هوشنگ درویش‌پور پروانه ساخت دریافت کردند.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های "قبرستان غیرانتفاعی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن دامادی، "پای پیاده" به تهیه‌کنندگی علی لدنی و کارگردانی فریدون حسن‌پور و "دیو و دلبر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی وحید نیکخواه‌آزاد پروانه نمایش صادر کرده است.