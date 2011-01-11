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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

حاتمی‌کیا برای فیلم سینمایی "چمران" پروانه ساخت گرفت

حاتمی‌کیا برای فیلم سینمایی "چمران" پروانه ساخت گرفت

فیلم سینمایی "چمران" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا پروانه ساخت دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در جلسه اخیر شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی "چمران" به تهیه‌کنندگی محمد پیرهادی و کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، "بازگشت" به تهیه‌کنندگی امیرعباس گردان و کارگردانی محمد قاسمی (کارگردان اول)، "انسان‌ها" به تهیه کنندگی مهدی احمدی و کارگردانی محسن توکلی (کارگردان اول) و " دوباره پرواز خواهی کرد" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هوشنگ درویش‌پور پروانه ساخت دریافت کردند.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های "قبرستان غیرانتفاعی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن دامادی، "پای پیاده" به تهیه‌کنندگی علی لدنی و کارگردانی فریدون حسن‌پور و "دیو و دلبر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی وحید نیکخواه‌آزاد پروانه نمایش صادر کرده است.

کد مطلب 1229996

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