11 کاریکاتور؛ از عکس منتشر نشده ابومازن تا پیری و کوری حاکمان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز انفعال اعراب در قبال تجزیه سودان بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

عکس منتشر نشده ابومازن!

روزنامه الوطن قطر امروز نگاهی تمسخر آمیز به تعلیق مذاکرات سازش داشته است. بر این اساس، ابومازن که فریب صهیونیستها را در آغاز مذاکرات سازش خورد هم اکنون غرق در شهرک سازی رژیم صهیونیستی شده است.

شاخص فقر!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به افزایش ناآرامی ها در برخی از کشورهای عربی در پی افزایش فقر و بیکاری توجه دارد. فقری که مهار آن از کنترل خارج شده است.

پیری و کوری حاکمان عرب؛ مطالبات مردم دیده نمی شود

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به کهولت سن سران عربی توحه دارد. بر این اساس، در این کشورها مطالبات مردمی به راحتی نادیده گرفته می شود و هر گونه اعتراضی با سرکوب شدید روبرو می شود.

محو تاریخ فلسطین با بلدوزر!

روزنامه الدستور اردن امروز به اقدام صهیونیستها در تخریب هتل شیبرد در شرق قدس اشغالی توجه دارد. بر این اساس، رژیم صهیونیستی به هیچکدام از ابنیه و آثار تاریخی و مذهبی در فلسطین توجه ندارد و همواره در پی از بین بردن هویت تاریخی این کشور است.

فهرست 47

روزنامه الوطن عربستان امروز به انتشار تصاویر و اسامی 47 متهم تحت پیگرد دولت عربستان که متهم به ارتباط با القاعده هستند، توجه دارد.

جدایی دردناک!

روزنامه البیان امارات امروز به مسئله جدایی جنوب سودان در پی برگزاری همه پرسی توجه دارد که بسیار دردناک بوده و عواقب بدی برای این کشور دارد.

تیشه به ریشه!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به مسئله تجزیه سودان با نقش آفرینی آمریکا توجه دارد. بر این اساس، واشنگتن پس از اجرا کردن طرحهایش در عراق و فلسطین به فکر تجزیه سودان افتاده است.

اره برقی؛ از سودان به سمت خاورمیانه

روزنامه الحیات امروز تجزیه سودان را که در راستای برگزاری همه پرسی دنبال می شود، طرحی بزرگ دانسته که به دیگر کشورهای خاورمیانه نیز تسری پیدا خواهد کرد.

زنگ خطر!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به تنشهای موجود در کشورهای تونس و الجزایر توجه داشته است که زنگ خطر را در این کشورها به صدا در آورده است.

اژدهای نظامی چین!

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به سبقت گرفتن چین از آمریکا در صنعت تسلیحات سازی توجه دارد که مقامات کاخ سفید را شوکه کرده است.

جنگ بر سر نفت در سودان

روزنامه عکاظ عربستان امروز در کاریکاتوری به تنشهای احتمالی در سودان در پی تجزیه این کشور اشاره دارد که احتمال درگیری بر سر منابع نفتی را افزایش داده است.

آزادی، بدون شرح