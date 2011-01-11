میرن، بیکن و اسپیسی هم به جمع اهدا کنندگان جوایز گلدن گلوب پیوستند

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این عده عبارتند از : هلن میرن ، کوین بیکن ، هیلی استاینفلد و ونسا ویلیامز.



کوین اسپیسی که خود در زمره نامزد های بهترین بازیگر مرد نیز هست در جمع اهدا کنندگان جوایز قرار دارد.



پیش از این نام گروهی دیگر از اهدا کنندگان جوایز گلدن گلوب اعلام شده بود.این گروه عبارتند از : جولی بوون ، ساندرا بولاک ، کیلی کوکو ، مت دیمن ، رابرت داونی جونیور ، کریس اونز ، جیمی فالون ، گرت هدلاند ، کریس همزوورث ، ال ال کول جی ، اسکارلت جوهانسون ، جنیفر لوپز ، لیتون میستر ، رابرت پتینسن و بروس ویلیس .



جیا مانتگنا دختر جو مانتگنا بازیگر آمریکایی مجری گری مراسم امسال را بر عهده دارد.رابرت دنیرو هم جایزه ویژه سسیل بی دومیل را دریافت می کند.



شصت و هشتمین دوره مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب یکشنبه هفته آینده ( 26 دی) برگزار می شود.

