قصه گویی روش موثری در تدریس به سنین پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، منیره موحدی ظهر سه شنبه در جمع مدیران مدارس ابتدایی مازندران در ساری با اشاره به اینکه خداوند متعال در قرآن کریم بیان مفاهیم و آموزش آن را، از طریق قصه ها آورده است افزود: علاقه کودکان به قصه و بازی و استفاده از این شیوه در تعلیم و تربیت امری بدیهی است.

وی یکی از جذاب ترین روش های تدریس برای سنین پایه را قصه گویی و بازی دانست و تصریح کرد: امروزه بکارگیری قصه ها و بازی ها در آموزش پرورش نقش عمده ای را در تامین نیازهای ضروری جامعه از جمله آموزش غیر مستقیم، تثبیت رفتارهای تربیتی و پرورش روحیه خلاقیت و پرسشگری ایفا می کند.

وی گفت: باعنایت به منابع غنی اسلامی، آموزه های دینی، سیره عملی انبیا و ائمه اطهار(ع) می بایست از وجود قصه ها و بازی های بومی و محلی به عنوان عنصر تربیت مهم در راستای پرورش روحیه جوانمردی، خلاقیت، عزت نفس، امیدواری، تعاون، همیاری نسل آینده ساز بهره برد.

وی خاطرنشان کرد: طرح جشنواره قصه هاو بازی های محلی با رویکرد تربیتی با هدف الگوپذیری از قرآن کریم و سیره عملی پیامبر اعظم(ص) و ائمه اطهار (ع)، ایجاد انگیزه و شور و شوق یادگیری در دانش آموزان، جذاب سازی کلاس های درس و محیط یادگیری، پرورش قوه تخیل، خلاقیت و تقویت هوش های چندگانه در دانش آموزان، شناسایی و بهره گیری از فرهنگ غنی و راهکارهای خردمندانه تربیتی نسل گذشته، شناسایی نیروهای توانمند و پرتلاش و تقدیر و قدردانی از آن ها اجرا می شود.

موحدی خاطرنشان کرد: مربیان پیش دبستانی به عنوان محور این طرح و تمام معلمان علاقمند اول تا پنجم ابتدایی و معلمان کلاس های چندپایه می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه مربیان و معلمان علاقمند می توانند از قصه های قرآنی، قصه های محلی، بازی های محلی و یا تلفیقی از قصه ها و بازی ها استفاده کنند افزود: قصه یا بازی مورد نظر هرکدام طی 15 دقیقه یا تلفیقی از قصه و بازی در مدت 25 دقیقه می بایست در مدرسه اجرا و ضبط و نهایتا ازطریق سی دی به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال شود.

وی گفت: پس از ارزیابی آثار توسط ادارات منطقه تا 20 فروردین سال 90، آثار برای داوری نهایی به معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال می شود و آثار برگزیده استانی در همایشی با دعوت از اساتید برجسته تعلیم و تربیت کشور مورد تقدیر قرار می گیرند.