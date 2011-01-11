طرحهای فرهنگی و اجتماعی شاخص در گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان افزود: هرگاه مصوبات کارگروه بتواند فعالیتهای متولیان حوزه اجتماعی و فرهنگی را به سوی ارتقاء شاخصهای فرهنگی استان سوق دهد و به اهداف و افقهای سازمانی نزدیک کند، در آن صورت می توان به تحول آفرینی مصوبات صحه گذاشت.

وی اظهار داشت: این مصوبات باید بتواند علاوه بر اینکه نقشه راه دستگاههای اجرایی متولی حوزه اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرد بصورت ملموس در حوزه یاد شده تاثیرگذار و تحول آفرین باشد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار ضمن تاکید بر توجه کارگروه در مباحث و تبادل نظرات اعضاء تأکید کرد: دو بخش تولیدات محتوایی و نرم افزاری از یکسو و راهکارهای اجرایی منطبق بر واقعیتها از سوی دیگر در تصمیمات کارگروه ضروری است.



وی دوراندیشی، آینده نگری و ارائه الگوها و مدلهای برتر جهت ارتقای آگاهی های عمومی و قدرت تحلیل مردم را به منظور خنثی نمودن تهدیدات نرم دشمن را ضروری دانست.



گفتنی است در این جلسه موضوع تهیه طرح های فرهنگی براساس شاخص های ابلاغی نهاد ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر شد و معاون سیاسی امنیتی ابراز امیدواری کرد که با تائید طرح های یاد شده و اجرای آن شاهد تحول در حوزه اجتماعی و فرهنگی استان باشیم.