کارکرد حقوق بین الملل با گسترش روابط دولتها توسعه یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمود گورانی ظهر سه شنبه در نقد و بررسی کتاب "حقوق بین الملل" نوشته پروفسور ربکا بالاس و ترجمه دکتر سید قاسم زمانی در پنجمین نشست گروه علوم اجتماعی عصر کتاب اظهار داشت: کشورهای عضو جامعه بین المللی، بنا بر نوعی همبستگی مادی و معنوی، سنگ بنای نظام بین الملل را بنا نهادند و برای رشد و توسعه و بر اساس منافع خود با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و در نهایت برای اینکه این روابط به بیراهه و هرج و مرج کشیده نشود، قوانینی را در سطح بین الملل مطرح کردند.

گورانی با بیان اینکه بر همین اساس، مفهوم حقوق بین الملل نشأت گرفته از روابط بین دولت هاست، افزود: در عصر حاضر پیشرفت های شکلی و ماهیتی روابط بین الملل و مسائلی چون جهانی شدن، ظهور عصر فرا صنعتی و گرایش به مردم سالاری، ملت ها را برآن داشته که نقش و کارکرد حقوق بین الملل را افزون کنند.

وی با اشاره به اینکه مسائل جدیدی چون حقوق بین الملل، اعتلای حقوق بشر و توسعه حقوق بین الملل، اعتلای حقوق بشر و توسعه حقوق محیط زیست در کتاب مورد نقد، مطرح شده است، گفت: بر اساس تعریف این کتاب، حقوق بین الملل به آن دسته از قواعدی اطلاق می شود که رفتار دولت ها و دیگر نهادهایی را که دارای شخصیت بین المللی هستند، تنظیم می کند.

این منتقد با بیان اینکه عرف و معاهده از جمله منابع حقوق بین الملل در این کتاب برشمرده شده است، اظهار داشت: یکی از ویژگی هایی که برای حقوق بین الملل در این کتاب مطرح شده، این است که حقوق بین الملل به دولت ها تحمیل نمی شود و دولت ها با آزادی و استقلال خود تصمیم می گیرند که آن را رعایت کنند یا نه.

گورانی ادامه داد: همچنین در جامعه جهانی هیچ قانون گذاری برای حقوق بین الملل وجود ندارد و علاوه بر آن حقوق بین الملل غیر متمرکز بوده و مبتنی بر رضایت و توافق مشترک دولت هاست.

کارشناس ارشد روابط بین الملل با بیان اینکه افکار عمومی دیگر ضمانت اجرایی حقوق بین الملل در این کتاب عنوان شده است، افزود: دادگاه های بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری نیز ضامن اجرای حقوق بین الملل هستند و کشورها می توانند برای حل و فصل اختلافات خود به آنها مراجعه کنند.

گورانی این منتقد یکی از شاخصه های کتاب "حقوق بین الملل" در مقایسه با سایر کتابهایی که در این خصوص نوشته شده است را پرداختن به موضوعاتی چون حقوق بشر، تئوریسم بین المللی و حقوق محیط زیست عنوان کرد و گفت: نقد اساسی که می توان بر این کتاب وارد کرد، این است که بر اساس حقوق داخلی انگلستان نوشته شده و فهم آن برای دانشجویان ایرانی مشکل است به همین دلیل مترجم کتاب از پاروقی های متعددی برای روشن شدن مطالب استفاده کرده است.

در ادامه این جلسه، فرشید جعفری به نقد و بررسی کتاب "حقوق بین الملل" پرداخت و اظهار داشت: از آنجایی که رشته حقوق بین الملل بین دو رشته حقوق و روابط بین الملل سرگردان است، دو نوع دیدگاه راجع به آن وجود دارد، یک دیدگاه بدبینانه به حقوق بین الملل که آن را بازیچه قدرت طلبان می داند و یک نگاه خوش بینانه که آن را موجب صلح و امنیت بین الملل تلقی می کند.

جعفری افزود: کسانی که در حوزه سیاست بین الملل مطالعه می کنند، بر این عقیده اند که قواعد بین المللی مورد تفسیرهایی قرار می گیرد که منفعت قدرتمندان را تأمین کند اما فعالان حوزه حقوق معتقدند در بسیاری از موارد، حقوق بین الملل پیشرفتهای زیادی را موجب شده است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های این کتاب، قرار دادن حقوق بشر در چارچوب حقوق بین الملل است، خاطرنشان کرد: برخی صاحب نظران معتقدند با توجه به اینکه حقوق بین الملل به روابط بین دولت ها می پردازد، نمی تواند در برگیرنده حقوق بشر باشد زیرا در حقوق بشر انسان در مرکز قرار دارد و اگر قرار باشد حقوق بشر در چارچوب حقوق بین الملل در نظر گرفته شود، باید انسان نیز یکی از موضوعات حقوق بین الملل باشد که در این صورت با عنوان حقوق بین الملل تناقض خواهد داشت.

این مدرس علوم سیاسی افزود: از آنجایی که اکثر کتاب های موجود در حوزه حقوق بین الملل کمتر به مباحث محیط زیست بین الملل پرداخته شده است، پرداختن این کتاب به این موضوع از ویژگیهای مثبت آن است.